Chytil jako Voženílek. A Třinec? Jejich mentalitu bych bral, říká Trpišovský

Ale u srovnání Chytila s třineckým hokejovým šampionem Danielem Voženílkem nezůstalo.

„Mám trochu obavy, aby Mojmu nedonominoval trenér Rulík na mistrovství světa. Góly by střílel i na ledě,“ odpovídal slávistický kouč po vysokém vítězství 5:0 nad ostravským Baníkem v dobré náladě.

Když už jsme u hokeje: jistě byste v závěru sezony potřebovali i kus třinecké mentality.

To každopádně. Kdysi jsme o tom s hokejovým trenérem Václavem Varaďou vedli dlouhé rozhovory. Vysvětloval mi některé věci z pohledu jejich sportu. A musím říct, že v čase se všechno skutečně potvrzuje. Za tu zkušenost jsem zpětně opravdu rád.

I vy teď hrajete vlastní play off, v nadstavbě příště narazíte na Spartu. Co čekat?

Oba týmy se sice od minulé sezony dost změnily, ale pořád mužstva zůstávají dost vyrovnaná. Na podzim jsme hráli doma jedna jedna, v poháru jsme vypadli až po prodloužení.

A pak jste v lize na Letné remizovali bez gólů. Jak moc ovlivní vaši zápasovou strategii výsledek nedělního utkání Sparty na Slovácku? Aktuálně na rivala ztrácíte bod.

Potřebujeme koukat hlavně na sebe, nikoli na ostatní. Na derby se těšíme. Jako když si pustíte seriál na Netflixu, zkouknete ho a nutí vás to pustit si další. My zvládli svůj díl proti Baníku, před týdnem to bylo podobné v Hradci.

Takže v neděli nenavléknete dres Slovácka a nebudete u televize fandit domácím?

Já navleču dres našich hráčů na hostování, protože jedu do Teplic na Liberec. A výsledek z Hradiště se dozvím, až přijedu domů. Ale vážně: Je jasné, že když o něco hrajete, ztráty soupeřů jsou příjemné, stejně jako pro soupeře bylo příjemné naše poslední zaváhání s Olomoucí.

Jenže?

Znovu opakuji, že se chceme dívat nejdříve do našeho obýváku a kuchyně. Až potom někam jinam. Věřím, že pokud budeme hrát jako proti Baníku nebo minule v Hradci, odmění nás to. V derby pak hlavně nesmíme dělat zbytečné chyby, penalty nebo si střílet vlastní góly. Potřebujeme být kompaktní a zvládnout klíčové momenty, které nám v posledních vzájemných zápasech nevycházely.

To proti Baníku vám vyšlo téměř všechno.

Ale pozor: soupeř na nás byl velice dobře připravený a potvrdil, že má zajímavé hráče a v aktuální sezoně se hodně zlepšil. I díky jeho kvalitě a přístupu se hrálo nahoru dolů. Cením si produktivity, skvělé kulisy, dalšího velkého zápasu.

Co dál?

Vyzdvihl bych i top trávník, který byl fantasticky připravený. Konečně i tady v Edenu se hrací plocha blíží tomu, co známe z venkovních evropských zápasů. Perfektní!

Našli jste v závěru sezony ideální složení týmu? Proti poslednímu utkání v Hradci jste udělal jedinou změnu.

V posledních dvou utkáních jsme hráli v jiném rozestavení než v předchozích zápasech. Už minule jsem říkal, že to pro nás v Hradci byl vzhledem k typologii domácího týmu hodně nepříjemný duel. A protože jsme ho až na posledních patnáct minut zvládli velmi dobře, nebyl důvod dělat změny.

Jen místo Ondřeje Zmrzlého nastoupil kapitán Jan Bořil.

Uzdravil se. My teď na hřišti potřebujeme kluky, kteří odvedou maximum, jsou ostřílení, zkušení a dobře nastavení. Potřebujeme stabilitu. Nadstavba je úplně jiný druh soutěže, i proto doufám, že třeba Lukáš Provod, který proti Baníku po prvním poločase střídal, bude v pořádku.

Co Tomáš Holeš, který se svíjel v bolestech po červeném zákroku ostravského Abdullahiho Tanka?

Zatrnulo mi. Tou dobou už jsme trochu pracovali s tím, že je na třech žlutých a že ho budeme chtít stáhnout, aby se nevykartoval. Zranění po těchto neúmyslných střetech bývají nejhorší. V první fázi mě nepříjemně překvapilo, že to nebylo ohodnocené ani žlutou kartou, zlobil jsem se. A ano, o Tomáše jsem měl strach. Naštěstí to nevypadá příliš vážně – pro jistotu ale ještě pojede na vyšetření.