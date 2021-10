Průzkum: Volby by vyhrálo ANO, ve Sněmovně by byli i komunisté a Přísaha

Současné vládní hnutí podle posledního volebního modelu je ve vedení, získalo by 27,3 procent. Za sebou by tak nechalo dvě koalice – Spolu s 21,4 procenty a Piráty se Starosty, kteří by získali 17,4 procent.

„ANO své voliče dokázalo mobilizovat již před měsícem, u ostatních uskupení je to mnohdy úkol až do finiše kampaně. Koalice Spolu mírně posiluje, se ziskem přes 21 procent by skončila druhá. Proti druhé koalici má pevnější stoupence a působí soudržněji. Koalice Pirátů a STAN zaznamenala od jara významný pokles, nyní je ale zhruba na stejné úrovni jako v předchozích dvou měsících,“ vysvětlili tvůrci modelu.

Čtvrtou stranou, která by se dostala do Sněmovny, by byla SPD Tomia Okamury se ziskem přes 12 procent. Hranici pěti procent by pokořili komunisté a přísaha Roberta Šlachty. Naopak 4,4 procent by znamenala zásadní neúspěch pro ČSSD Jana Hamáčka.

„Model STEM ukazuje situaci na konci září, v době zhruba deseti dní do voleb. Přesto každý sedmý volič váhá, kterou stranu – a zda vůbec nějakou – půjde volit. Ve finiši kampaně politických stran nepůjde jen o to pokusit se přesvědčit váhající, ale do určité míry snížit ochotu se voleb zúčastnit u potenciálních voličů konkurenčních stran,“ uvádí agentura k výsledkům modelu.



Zástupci stran, jejichž předvolební průzkumy se pohybují kolem pěti procent, ve studiu výsledky průzkumu STEM relativizovali. Místopředseda vládní ČSSD Roman Onderka řekl, že interní průzkumy strany jí ukazují šest až sedm procent.

Onderka je přesvědčený, že sociální demokracie získá přes sedm procent hlasů a že bude úspěšnější než v předchozích volbách. Šlachta řekl, že relevantní budou teprve čísla, která za týden ukáží volby. Stejný názor má poslanec KSČM Jiří Dolejš. Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, jejíž hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci dosáhlo v průzkumu na 1,8 procenta, označila průzkum za zcela úsměvný a podotkla, že STEM má „zakázky na různých ministerstvech“.

Volby se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.

Průzkum probíhal v době od 24. září do 30. září 2021 a zúčastnilo se ho 1 247 osob nad 18 let. Při přepočtu preferencí na mandáty by hnutí ANO získalo 64 poslanců, koalice Spolu 48, Piráti a STAN 39 zákonodárců, SPD 26, KSČM 13 a Přísaha deset poslanců.

Rozcvička pro Fialu

Hostem nedělního pořadu Partie na CNN Prima NEWS byl expremiér ODS Petr Nečas. Podle něj to má Petr Fiala jako lídr koalice Spolu těžké. „Fiala to má obtížné, ale jestli chce být premiérem, je to jen rozcvička, pokud to tedy nebude jednobarevná vláda. Premiér musí najít komplexní řešení pro všechny partnery, je to teď trénink,“ prohlásil. Dodal, že bude kroužkovat a volit ODS.

Podle něj nicméně koalice nejsou podvodem na voliče, jak o tom mluví současný premiér Andrej Babiš. „Kdyby to nebyl podvod, tak to neumožňuje náš zákon, nejsou to první předvolební koalice, co tu vznikly. Podvod by to byl, kdyby se daly dohromady účelově a po volbách přestaly spolupracovat,“ uvedl. Osobně věří, že strany v koalici Spolu budou společně postupovat i po volbách.



O koalicích a kroužkování mluvil v pořadu také Cyril Svoboda, který uvedl, že by byla chyba, kdyby se koalice po volbách rozpadly. „Je potřeba říct voliči, že jde o všechno. ČR je bezpečná, nemáme tu migranty, útoky, jsme vyspělí. Takže témata voleb se hledají složitě. Lidé budou kroužkovat, já také,“ dodal Svoboda. Dokonce mluvil i o „kroužkovací válce“.

Bývalý ministr zahraničí Jan Kavan v diskuzi ocenil vystupování Jany Maláčové. „ČSSD bojuje o přežití, řada lidí si není jistá. Bylo by to špatné pro levici, v každé zemi by měla hrát roli,“ uvedl. Osobně také nesdílí obavu toho, že by se ANO po volbách spojilo s ODS.

Podle Nečase je ANO s ODS umělé téma. „Volby rozhodnou emoce, ne programy či kompetence. Pokud investujete do silné emoce, nemůžete ji opustit. Mám bujnou fantazii, musel jsem ji často použít, ale ODS s ANO je vymyšlený mediální příběh. V roce 2017 mohly vytvořit vládu, nestalo se,“ řekl expremiér.

Nečas se s Kavanem shodl na tom, že společnost je silně polarizovaná a rozdělená. Nečas míní, že takto polarizovaná společnost v minulosti nebyla. Podle Kavana jde o volby, jejichž výsledek se nedá odhadnout. Společnost rozdělila například pandemie a názory na očkování i ekonomické rozdíly mezi lidmi. Bývalý předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda míní, že se mnohem víc moralizuje a toto moralizování vytváří dělící čáru. Volby podle něj rozhodnou nerozhodnutí voliči.

Nečas se pozastavil nad tím, že se nevede zásadní parlamentní debata o tzv. Green Dealu, tedy o zelené evropské dohodě. Nečas prohlásil, že na žádnou jinou členskou zemi EU nedopadne tato dohoda tak jako na Česko. Poukazoval přitom na to, že v tuzemsku se 40 procent elektřiny vyrábí z uhlí, automobilový průmysl tvoří čtvrtinu exportu a nepřímo zaměstnává půl milionu lidí, takže kombinace nízkouhlíkové ekonomiky a zákazu spalovacích motorů může mít pro zemi fatální následky.