Kroužkujte nejmenší idioty. Youtubeři nabádají mladé lidi k volbám

Mladí youtubeři se snaží ve svých videích popíchnout nerozhodné voliče k tomu, aby se k volbám dostavili a vybrali si například pomocí kroužkovací metody jednoho z kandidátů. Fenomén může totiž letošními volbami zamíchat.

Je nástrojem, díky kterému mohou ve volbách uspět oblíbené osobnosti i z nevolitelných pozic. V minulých kláních takových případů nalezneme mnoho.

Podle politologů je tato metoda dobrý způsob, jak voliče vtáhnout do rozhodovacího procesu. Občan má tak možnost přímo ovlivnit to, kteří z kandidátů získají mandát.

Například Martin „Mikýř“ Mikyska proto nabádá, že je potřeba přesvědčit alespoň 10 procent mladých voličů, aby k volbám dorazilo. I několik hlasů totiž může ovlivnit výsledek nově zvolené strany.

„Přestaňte hledat dokonalého politika nebo dokonalou stranu. Volte menší zlo a kroužkujte méně špatné kandidáty. Volba menšího zla má totiž smysl,“ říká ve svém videu mladý influencer, který hovořil v tomto duchu i o „nejmenším idiotovi“.

Videa oslovují

A jak naznačují komentáře pod videem, tak i diváci s výrokem souhlasí a oceňují, že se někdo této problematice věnujete. „Výborně. Přesně to je potřeba šířit mezi mladými,“ píše jeden ze sledujících.

Další komentář se nese na stejné vlně. „Skvělé video a rozhodně souhlasím s menším zlem. Znám hodně lidí co si na jedné z koalic najdou nějakou mouchu, tím je úplně odsoudí a „za trest“ to tam hodí Babišovi. To je snad nejhorší přístup co někdo může mít, tak díky že si na to upozornil,“ píše další.

Na svém kanálu vydal na stejné téma video také známý youtuber Karel Kovář alias Kovy, který se volbám věnuje už několik let. V novém videu s názvem Volební bizár představuje shrnutí volebních kampaní všech stran, kandidujících poslanců či popisuje často zmiňované dezinformace. Na Twitteru se vyjádřil také k fenoménu kroužkování poslanců, který bude během letošních voleb hojně využíván.

Kovy @kovy_gameballcz Názorově zcela jednotná strana navíc neexistuje, pokud je skutečně stranou. Má křídla, názorové proudy, členy – osobnosti, ne jen podle rozkazu kývající stafáž. I proto se ve volbách kroužkuje a vyžaduje to přípravu a seznámení se s kandidátkou. Demokracie je práce. Diskurz též. oblíbit odpovědět

Mezi hlavními propagátory volební osvěty mezi mladými lidmi se do popředí zařadil i Jonáš Čumrik alias Johnny Machette. Ten na svém Twitterovém účtu zveřejňuje zákulisí politické scény a jejich kandidátů.

Snaží se upozornit na to, že letošní volby jsou rozhodující a podle zvolené strany se bude také odvíjet budoucnost naší republiky. Stejný názor sdílí i lidé v komentářích, kteří doufají, že bude volební účast u letošních voleb vyšší než byla dříve. „Lidi, kteří ještě nemůžou volit, řeší volby víc, než ti, kteří můžou a kašlou na to. Achjo, jděte volit prosím,“ zoufá jeden z komentujících.