Prolhané svině. Okamura popřel, že shání odborníky do vlády s Babišem

„Byl jsem upozorněn na vymyšlený článek webu Seznam zprávy, který říká, že sháníme odborníky do Babišovy vlády. Rozesmála mě drzost těchto novinářů,“ řekl Okamura v krátkém videu.

Podle něj „se chovají jako prolhané svině, které se pomocí lživých spekulací snaží ovlivnit výsledek voleb“.

„Hnutí SPD neobchoduje s žádnými vládními koryty. Odborníků máme v SPD dostatek. Ale v tuto chvíli je nikomu nenabízíme,“ dodal Okamura.

Předseda SPD reagoval na článek Seznam zpráv, podle nějž Okamura už řeší podíl svého hnutí v příští vládě. Podle jejich informací právě shání bezpartijní odborníky, kteří by za SPD usedli v novém Babišově kabinetu.

Evropská unie dopadne jako Sovětský svaz

Okamura v rámci pořadu Volební detektor na Rádiu Impuls uvedl, že Evropská unie dopadne jako Sovětský svaz nebo Hitlerova třetí říše. A doplnil, že je předurčena k rozpadu. „Bývalý sovětský blok, Hitler se o to snažil, Napoleon se o to snažil, římská říše se o to snažila. Vždycky se objeví nějací elitáři, kteří chtějí ovládat desítky jiných národů. Pak se to ale rozpadne, protože každý ten národ má jinou historii, jiné potřeby, jinou životní úroveň. Vyhovět desítkám národů prostě nelze,“ srovnával EU Okamura.

V pořadu také nastínil, že pokud bude SPD ve vládě, bude chtít zastávat posty na ministerstvu vnitra, školství, zahraničí, průmyslu a ideálně i na ministerstvu financí. Předseda hnutí doufá, že SPD bude po volbách hrát klíčovou roli. „Protože pakliže by bez SPD nešlo sestavit vládu, tak samozřejmě to je nejlepší výchozí pozice pro to, že si řekneme ty zásadní programové body a ty ostatní strany je budou s námi prosazovat,“ řekl v pořadu s tím, že SPD má dostatek kompetentních lidí na ministerské posty. Okamura sám se ministerské pozici nebrání. Vyjednávat prý chtějí se všemi stranami, které by na podmínky SPD přistoupily.

Okamura pro Deník.cz v září připustil, že by se chtěl podílet na vládě odborníků. „Proto bychom měli zájem o resorty, které to nejvíc splňují, tedy ministerstvo školství a vnitra. Chtěli bychom zahraničí, ale to by bylo vzhledem k našemu euroskeptickému postoji obtížné. Výborné by bylo mít ministerstvo financí, avšak to bychom museli vyhrát volby,“ upozornil tehdy.

V pořadu iDNES.cz Rozstřel nicméně také řekl, že by po volbách Andrej Babiš neměl být dále premiérem. „Jeho podpora klesla, nemá to logiku,“ sdělil. Hnutí ANO by v případě výhry mělo podle Okamury vybrat jiného premiéra.