S SPD ve vládě covid zmizí, napsal Pollert. Má pravdu, odvětil Okamura

Pokud by se hnutí SPD stalo součástí vlády, covid by zmizel. Na Twitteru to prohlásil lékař a bývalý vodní slalomář Lukáš Pollert. Kromě likvidace koronaviru by podle něj SPD dokázalo zastavit také takzvaný green deal. Předseda hnutí Tomio Okamura napsal, že Pollertova slova jsou pravdivá.