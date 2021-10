Dorazíte, nebo se bojíte? ptá se Babiš. Ty složky vezměte obě, píše Bartoš

„Tak jak je to? Kdo přijde zítra na debatu do ČT? Pane Bartoši, jste lídr a kandidát na premiéra Vy, nebo pan Rakušan? Dorazíte, nebo se mě bojíte?“ hecoval šéf vládního hnutí ANO předsedu České pirátské strany.

Ten mu na to neváhal rychle odpovědět: „Ale no tak si ty složky vezměte obě, pane premiére, to unesete.“ Poukázal tak to, že má Babiš ve zvyku si do debat nosit šanony s horou dokumentů k podpoře své argumentace proti svým oponentům.



Před týdnem lídrovské duo Pirátů a STAN v debatě na Primě předsedu vlády překvapilo. „Kde je Bartoš? Proč tu není Bartoš?“ volal Babiš, když zjistil, že koalici zastupuje předseda STAN Vít Rakušan. Ten byl následně podle diváckých ohlasů vyhodnocen jako vítěz nad Babišem.



Nyní by se to mělo podle všeho opakovat i ve středu večer v České televizi, která nicméně poslala pozvánku jmenovitě předsedovi Pirátů a program avizuje jako debatu kandidátů na premiéra.

Ve čtvrtek večer pak dojde na vůbec poslední střetnutí mezi třemi hlavními lídry, tedy kromě Babiše a Bartoše také Petra Fialy, který vede koalici Spolu.



„Na ČT dorazí pan Rakušan, na Novu pan Bartoš, do debaty Blesku jdou oba spolu,“ řekla v úterý redakci iDNES.cz mluvčí Pirátů Karolína Sadílková.

V pondělí se Babiš s Bartošem utkali ve volební superdebatě v pořadu Rozstřel na portálu iDNES.cz.

I Bartoš se ocitl v situaci, kdy se Babiš vyhnul televizní debatě s ním a nepřišel do studia. V červnu 2017 předseda hnutí ANO svou původně přislíbenou účast v Otázkách Václava Moravce na ČT zrušil. Omluvil to tehdy nemocí člena rodiny.