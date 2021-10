Hamáček: Jsem naprosto přesvědčený, že ČSSD v příští Sněmovně bude

Spí se vám necelý týden před volbami v noci dobře?

Nezastírám, že bych mohl spát déle, většinou jsou to tak čtyři pět hodin, protože program je náročný. Ale snažím se odpočívat, protože není smyslem se úplně zničit.

Myslel jsem to spíš tak, zda vás ze spaní nevytrhávají myšlenky, že byste se mohl stát hrobařem ČSSD, pokud se nedostanete do Sněmovny…

Jsem naprosto přesvědčený, že sociální demokracie v příští Sněmovně bude. Všechny poslední průzkumy vykazují nárůst. Pokud se podíváme na volební potenciály, jsou kolem deseti procent. Samozřejmě to neznamená, že budeme mít deset procent, ale je to prostor, který se dá využít. Nikdo se tedy nemusí obávat, že by hlas pro ČSSD mohl někde propadnout.

Před čtyřmi lety vám volební průzkumy ukazovaly kolem patnácti procent. I to by tehdy bylo ještě považováno za průšvih, ale získali jste procent sedm. Z čeho tedy váš nynější optimismus pramení?

Zaprvé z toho, že průzkumy mají stoupající trend, a nikoli klesající. Před minulými volbami do Sněmovny to bylo obráceně, tam to připomínalo volný pád. Plus samozřejmě přišla kauza lithium. Věřím, že žádný takový podraz v posledním týdnu nepřijde a kampaň dojede bez větších faulů. Pak má ČSSD velikou šanci. Zadruhé mluvím s lidmi. Vyjádření podpory jsem slyšel spoustu. Na akcích nebo třeba i z bezpečnostních sborů, z odborů. Zkrátka jsem přesvědčen, že se ČSSD do Sněmovny dostane.



Hodně se v posledních dnech nejen v médiích omílá, že jste – na rozdíl od kampaně třeba Jany Maláčové – prakticky neviditelný předseda. Že neděláte kampaň, nebavíte se s lidmi, nejste vidět. Není na tom něco?

Nevím, teď jsem se vrátil z Brna. Na rozdíl od Jany Maláčové nemám jenom Prahu, ale celou republiku. Pokud se podíváte na mé sociální sítě, rozhodně tam fotky z kontaktní kampaně nechybí. Akorát předseda holt musí pokrýt celou republiku plus můj domácí Středočeský kraj. Takže možná nejsem vidět v Praze u metra, ale v kontaktu s lidmi jsem každý den.

Sociální demokracie byla donedávna rozdělená. Komplikuje vám ta druhá část volby? Třeba tím, že je buď sabotuje, nebo nepomáhá na sto procent?

Mám pocit, že si všichni uvědomují, že to jsou klíčové volby, i pro ČSSD. Koneckonců i Tomáš Petříček přišel pomáhat Janě Maláčové do kontaktní kampaně. Takže mám pocit, že strana nyní táhne za jeden provaz, a je to tak dobře.

Pokud se do Sněmovny dostanete, můžete hrát roli jazýčku na vahách. Umíte si představit, že byste se mohli spojit s avizovanou pětikoalicí, tedy Piráty se STAN a koalicí SPOLU?

Koalice se dělají až po volbách a teď asi není rozumné sepisovat sáhodlouhé seznamy. Obě tyto koalice podle mě udělaly zásadní chybu, že za jedinou možnost, jak budou ve vládě, označily, že dohromady. A všechno ostatní vyloučily. To je sázka na jednu kartu, a pokud by se situace vyvíjela jiným směrem, budou muset ze svých prohlášení couvat. ČSSD byla ve vládě od toho, aby prosazovala volební program. Ten se samozřejmě prosazuje lépe z vlády než z opozice, ale opozice není sprosté slovo. Mohu vám říct, s kým spolupracovat nebudeme.

S kým?

Ten seznam je stále stejný. Je to SPD, Volný blok, Trikolóra a Přísaha, tam si to představit nedokážu. Co se týče zbytku, těžko mohou být nějaké otevřené koalice s ODS a pravicovými stranami. Ale to už bych nechal na povolebním vývoji.

Proto jsem se původně ptal, zda byste se případně v pozici jazýčku na vahách mohli přiklonit k pětikoalici.

To si umím představit dost obtížně. Zaprvé si myslím, že žádná pětikoalice nebude, že tento slepenec se rozpadne ve chvíli, kdy vzniknou jednotlivé poslanecké kluby. Pak se vyjednávání povedou klasicky na úrovni stran, nikoli koalic. S lidovci jsme ve vládě byli, tam máme spolupráci vyzkoušenou. STAN je strana spíš středová, tam je spousta programových průniků. Piráti jsou pro mě naprosto neuchopitelní a nečitelní. No, a ODS je naše klasická pravicová konkurence, tam asi spolupráce možná není.

V posledních týdnech jste se začali právě proti pravici vymezovat. Myslíte, že to ještě funguje?



Naše čísla jdou nahoru. Na tuto část naší kampaně nejvíc reagovala ODS, která se asi cítila uražená, ale já jsem primárně necílil a necílím na voliče ODS, protože tam je přesun hlasů nulový. Cílem kampaně bylo upozornit voliče ANO, že pokud je volili proto, aby tady byly nějaké jistoty, pokračovalo navyšování důchodů a podobně, tak pokud bude ANO spolupracovat s ODS – jakože by jim to nedělalo žádný problém, což je jasné z vyjádření x politiků hnutí ANO – procházka růžovou zahradou to nebude.

Vraťme se k povolební matematice. Říkáte, že si umíte „dost obtížně“ představit spolupráci s dosud opoziční pětikoalicí. Na druhé straně je ve vašich řadách stále dost odpůrců stávající vládní spolupráce, kteří si zase „dost obtížně“ dokážou představit další vládu s hnutím ANO…

Nemyslím si, že má všechny problémy světa řešit ČSSD. Za rozhodnutím vstoupit do vlády si stále stojím. Jedinou alternativou byla nějaká vláda ANO s podporou SPD. Myslím, že jsme ve vládě odvedli kus práce a nějaké věci prosadili. Uvidíme, jaká bude situace. Za každou cenu se do vlády nerveme. Také předpokládám, že ukážou ostatní strany, s kým chtějí či nechtějí spolupracovat. Uvidíme, jak se to vyskládá.

To je druhá část otázky. Vyloučil jste vládu s SPD. Představitelé hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem, Radkem Vondráčkem a dalšími včetně řady jejich někdejších odpůrců ji už nevylučují…

(skáče do řeči) Protože umějí počítat. Ze svého pohledu.

Vy neumíte počítat?

Oni vědí, že bez spolupráce s SPD nebo s nějakou z větších stran napravo jim to matematicky nevyjde. Takže si asi nechtějí zavírat dvířka k SPD. My jsme v této fázi strana podstatně menší, takže si můžeme dovolit být principiálnější. Já si prostě spolupráci s SPD neumím představit. Neumím si představit, že bych seděl ve vládě, která by vyhlásila referendum o vystoupení země z Evropské unie. To prostě nejde.

Předpokládám, že by to ani na chvíli vážně nemyslel ani Tomio Okamura, natož Andrej Babiš. Spíš by to mohlo vést k tomu, že by SPD mohla podporovat menšinový kabinet ANO, nebo ANO s ČSSD, výměnou například za křeslo šéfa Sněmovny pro Okamuru. Na rozdíl od dneška by jen komunisty nahradila SPD. Ani to by pro vás nebylo akceptovatelné?



To je hodně divoký scénář, dál bych se do těch spekulací ani pouštět nechtěl. Představa, že je předsedou Sněmovny Tomio Okamura, je pro mě dost neskousnutelná a představa jakékoli spolupráce s SPD problematická.

Dosud jsme probírali, co by bylo, pokud byste se do Sněmovny dostali. Co když ale ne?

Jasně jsem řekl, že pokud ČSSD neuspěje a do Sněmovny se nedostane, tak musí přijít někdo jiný.

Nejčastěji se mluví opět o Janě Maláčové, která ale v Praze – kde to měla ČSSD těžké i v dobách největší slávy – bude také svým způsobem hrát o politické přežití. Neměli jste jí - vzhledem k jejímu zaměření - vybrat nějaký pro sociální demokraty „lehčí“ region?

Zaprvé, kandidatura v Praze vznikla po dohodě s Janou Maláčovou. Stejně jako její kandidatura je i kandidatura Matěje Stropnického moje práce, protože jsem si to v rámci ČSSD musel odbojovat. Takto jsem to chtěl a takto to je. To, že jsou vidět, je jedině dobře, protože to pomáhá ČSSD v celé republice. Nezastírám, že pražská mise je složitá. Ale ze všech našich analýz nám vyšlo, že nejlepším lídrem do Prahy je Jana. A pokud se ještě objevil tandem s Matějem, bylo to to nejlepší řešení pro ČSSD. Je to tandem, který má největší šanci.

Jak se koukáte, na jejich označování za „hustou dvojku“ či na guerillové přepadávání podniků s inspekcí práce?

Je potřeba mluvit o formě a o obsahu. Pro nás je důležitý obsah. Abyste na něj upozornil, musíte zvolit formu. Bohužel, v dnešní době zaujímá to, co je trošku kontroverzní. Kontroly ve firmách ukázaly – i v reakcích, které pak chodily na ministerstvo práce a sociálních věcí – že je tu spousta podniků a zaměstnavatelů, pro které je zákoník práce trhací kalendář. Takže to určitě splnilo svůj účel. No, a pokud hustá dvojka upozorňuje na problematiku bydlení nebo privatizace, tak je to také dobře. Problém totiž je, že jak jsou pravicové koalice samy o sobě kompromisem, do programu raději nenapsaly vůbec nic. To jsou obecné floskule. Až z vyjádření jednotlivých politiků, zejména za ODS a TOP 09, zjišťujeme, co doopravdy chtějí dělat. Zbyněk Stanjura z ODS navrhoval privatizaci České pošty a Českých drah, předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová navrhuje privatizovat Budvar. Tak na to chceme upozornit. Možná trochu kontroverzně, ale účel to splnilo.

Pozoruhodné je i angažmá bývalých předsedů ČSSD. Vladimír Špidla dokonce v Praze kandiduje, Jiří Paroubek pomáhá v kampani. Čím si myslíte, že tito „staří pardálové“ ještě mohou ČSSD v dnešní době prospět?

Minimálně to ukazuje, že už neplatí, co o ČSSD platívávalo: že se sociální demokracie neumí bavit se svými bývalými předsedy. Do toho zahrnuji i Miloše Zemana, protože myslím, že se mi s ním ve funkci předsedy podařilo plus minus nastavit korektní vztahy...

…Tak korektní, až to vedlo k Zemanovu prohlášení, že by volil ANO a ČSSD by pro něj byla až druhou volbou…

… Ano, ale pokud se podíváte do historie, tak bývaly doby, kdy vztahy mezi ČSSD a prezidentem byly na bodu mrazu nebo připomínaly zákopovou válku. Dnes je to o korektní komunikaci, nikdo na nikoho nehrozí holí, můžeme spolu mluvit. Jediný bývalý předseda, se kterým dnes z jeho rozhodnutí – které respektuji – neprobíhá žádná komunikace, je Slávek Sobotka. Jak jsem pochopil, našel svoji budoucnost v byznysu a vazby s ČSSD chtěl zpřetrhat.

Může být ale třeba Vladimír Špidla ještě tahákem na voliče?

To není tak, že nás budou všichni volit, protože kandiduje Špidla, nebo že se radíme s Paroubkem. Ale oba tito lidé v nějaký moment vedli tuto zemi, oba dva relativně úspěšně. Mají obrovské zkušenosti, které třeba Vladimír Špidla promítnul do programu, který je asi nejpropracovanější na aktuální politické scéně. Jiří Paroubek je velice dobrý analytik a já jeho analýzy čtu rád.

To, co nyní hrozí ČSSD, se v roce 2010 stalo lidovcům. Ti se však s novou krví dokázali vrátit. Vy jste řekl, že byste v případě porážky s politikou skončil. Odešel byste ale úplně, anebo se snažil svým nástupcům umetat cestu?

Každopádně bych zůstal ve straně. Ale asi těžko bych novému vedení mohl něco radit. Předpokládám však, že ČSSD má – stejně jako lidovci – určitou kotvu v regionech. Navíc nás čekají komunální volby. Takže by ten proces musel jít přes komunální politiku. De facto stejně jako u lidovců, s jinými tvářemi. Ty máme. Ať ve městech, nebo v krajích. Ale jsem přesvědčen, že to není relevantní diskuse, protože ČSSD se do Sněmovny dostane!