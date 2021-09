Do koalice s ANO nepůjdeme, ale přísahat je pitomost, řekl Petr Fiala

„To hnutí vzniklo kolem osoby Andreje Babiše, soustředí se na obhajobu jeho zájmů,“ řekl v pořadu Benešovský Impuls Petr Fiala s tím, že si nedokáže představit podobu hnutí bez Andreje Babiše.

V pořadu Volební detektor předseda ODS prohlásil, že povolební koalici jeho strany s hnutím ANO si neodkáže představit.

To je téma, které rozehrává vicepremiér Hamáček. Pravá ruka Andreje Babiše, zničil ČSSD spojením s Andrejem Babišem. Nemá jiné téma. Nevím, co by ještě vykládal voličům, tak straší tím, že tady bude nějaká koalice ODS a ANO. Nedává to žádný smysl a opravdu můžu říct, že takhle to nebude,“ reagoval na případnou spolupráci s ANO Fiala.

Přísahat však v tomto případě nechtěl. „Do takových, omlouvám se, pitomostí, se nepouštím. Nevím, co bych přísahal. S hnutím ANO nepůjdeme, dokázali jsme to po minulých volbách a čin je víc než slovo,“ odkázal Fiala na rozhodnutí strany v roce 2017, kdy jí Babiš nabídl spoluvládnutí.

Ve volbách rodák z Brna současného premiéra nepodceňuje, odrážet se od volebních průzkumů ale podle něj není důležité. „Průzkumy ale nelze brát úplně vážně. Pro mě jsou důležité volby, na které se soustředím. Analýzy můžou přijít až potom,“ řekl ve vysílání Fiala.

Kromě říjnových voleb se dostalo také na téma bydlení v Česku. Ceny nemovitostí jsou podle Fialy katastrofální a jde o celostátní problém. Stát údajně nevytváří podmínky, aby se stavěly byty, je proto nutné změnit stavební zákon.

„To, co přijala tato populisticko socialistická koalice, to je katastrofa. Když končila poslední pravicová vláda, tak stavební řízení trvalo v průměru 130 dnů, dnes trvá 260,“ uvedl. Dalším krokem je pak podle něj přesun výstavby a rekonstrukce bytů do desetiprocentní DPH. „Pak je taky potřeba umožnit obcím, aby podporovaly výstavbu,“ doplnil jeden z čelních představitelů koalice Spolu.

V rámci té bude podle Fialy po volbách výhodné, aby měla každá strana vlastní poslanecký klub. Postupovat ale budou společně.