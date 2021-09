Co všechno chce změnit koalice Spolu, přiblíží v Rozstřelu Petr Fiala

Předseda ODS Petr Fiala v Rozstřelu přiblíží, jak se změnila současná ODS od dob premiérů Klause, Topolánka a Nečase, zhodnotí také kontaktní předvolební kampaň koalice Spolu a její přínos.

Fiala ve čtvrtek odpoví i na to, se kterými stranami nebo hnutími by si dokázal představit vládní koalici, a s kým naopak nikdy za žádných okolností. Již dříve uvedl, že si nedokáže představit povolební spolupráci s hnutím ANO. „Nedává to žádný smysl a opravdu můžu říct, že takhle to nebude,“ oznámil již dříve. Přísahat na to však nechtěl.



Pokud zvítězí populisté a extrémisté, udělají podle Fialy z Česka během několika let chudou a izolovanou zemi.

„Spolu zastavíme hrozivé zadlužování bez zvyšování daní,“ slíbil šéf občanských demokratů a vyzyvatel současného premiéra Andreje Babiše. „Spolu vám garantujeme demokratickou, prozápadní orientaci,“ prohlásil. Jedním z předvolebních slibů koalice Spolu je také to, že v roce 2025 bude mít Česko stabilizované veřejné finance, hotovou důchodovou reformu, dostupnější bydlení, nové dálnice i digitalizovanou státní správu.



„Chceme dát mladým lidem perspektivu tady u nás doma,“ uvedl šéf ODS. Slíbil postavení minimálně 40 tisíc nových bytů ročně. Spolu chce také podporovat moderní vzdělání českých dětí.

Nedávno však jeden z Fialových výroků vzbudil vlnu nevole mezi diskutujícími, ale také mezi aktivisty za práva menšin. „Nemůžete chtít, abych věřil, že lidé stejného pohlaví mají vytvářet manželství a rodinu, která se rovná té přirozené,“ napsal ve své knize Petr Fiala od A do Z. ODS včetně svého šéfa Fialy je proti tomu, aby homosexuální páry mohly místo registrovaného partnerství uzavírat manželství. Proti je i KDU-ČSL, zatímco šéfka TOP 09 Pekarová Adamová to podporuje.



Sedmapadesátiletý politolog a někdejší rektor brněnské Masarykovy univerzity Petr Fiala se v lednu 2014 stal v pořadí čtvrtým předsedou Občanské demokratické strany. Bývalý ministr školství z Nečasova kabinetu stanul poprvé v čele ODS pouze po 72 dnech od vstupu do strany. Ve sněmovních volbách 2021 vede kandidátku koalice Spolu v Jihomoravském kraji.