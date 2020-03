Tři zdravá a rychlá jídla pro celou rodinu nejen na období karantény

Už vás nenapadá, co každý den vařit, aby to chutnalo dětem, dobře zasytilo, příliš netížilo a netrvalo hodiny? Zkuste tři zábavné recepty, které mají šanci povýšit na rodinnou klasiku. A nemusíte ani běžet do obchodu pro maso.