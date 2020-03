Jak nakrmit rodinu v době karantény? Poradíme s nákupem i vařením

Za prvé je třeba si udělat podrobný plán toho, co opravdu budete jíst. Ano, může se to zdát jako scéna z Pelíšků („Co vidíš?“ „Kuře…“ „Tak vidíš.“), ale jedině tak docílíte toho, že nakoupíte opravdu jen to, co spotřebujete a zamezíte zbytečnému kažení potravin ve spíži nebo dokonce v lednici.

Nejprve se jděte podívat, co už doma máte a sepište jídla, která byste rádi na jídelníček zařadili. Udělejte inventář mrazáku, ano i těch neidentifikovatelných balíčků vzadu a všech sypkých potravin, které by mohly být napadené potravinovými škůdci. To, co nechcete, je přinést domů několik balení mouky a za týden zjistit, že ve všem jsou moli.

Rozepište si vše den po dni a následně začněte tvořit nákupní seznam. Snažte se, aby na sebe jídla navazovala a tím pádem jste přípravami nestrávili tolik času. I přes to, že možná budete doma celý den, vaření a neustále uklízení po něm může být vyčerpávající. Zároveň můžete mnoho jídel (veškeré polévky, omáčky, ragú, masa aj.) dělat v dvojnásobném až trojnásobném množství a následně mrazit.

Jakmile máte hotový jídelníček, máte v podstatě to nejtěžší za sebou. Je jasné, že některé počty porcí budou nadsazené a některé poddimenzované, ale v tom případě jedno druhé doplňuje. Samozřejmě, že některá jídla budete jíst k obědu i k večeři a nakonec se vám celý jídelníček o den posune, ale tím líp, alespoň vystačíte o den déle.

Než vyrazíte na nákup, najezte se. Rozdíl mezi hladovým nákupem a tím rozvážným může mít obrovský dopad na vaši peněženku, nemluvě o množství sladkostí a nesmyslných surovin.

V obchodě se nenechte vystresovat kolemjdoucími s příliš velkými nákupy. Pokud bude váš nákupní vozík vypadat přiměřeně, máte šanci okolní hysterii zmírnit. Jděte příkladem a nenabírejte všechno po kartonech.

Možná jste v plánování jídel zběhlí, a tak je pro vás náš rozpis jen drobnou inspirací, ale pokud nemáte na plánování čas nebo náladu, připravili jsme pro vás jídelníček, který s malými úpravami neurazí žádnou malou rodinu. Nákupní seznam je vytvořen kompletně, takže spoustu věcí z něho už doma máte, proto je potřeba před nákupem zkontrolovat zásoby. Seznam je tvořen na rodinu o cca dvou dětech a dvou dospělých. Pokud máte doma teenagera 15+, počítejte ho za dva.

Jídelníček je koncipován na případnou dvoutýdenní karanténu. To znamená na chvíli, kdy už nemáte čas jít nakoupit čerstvé suroviny a ovoce a jste prostě sami doma.

Nákupní seznam:

TIP: Hnědnoucí banán, který nestihnete sníst, oloupejte a dejte do mrazáku, perfektně se hodí do těsta na palačinky, vafle aj.

Zelenina čerstvá, vhodná na uskladnění: cibule 2 kg, česnek 3 hlavy, zelí kysané max. 4 x, brambory max. 10 kg, petržel 8 ks, celer 3 větší bulvy, mrkev 4 kg, červená řepa 2 menší bulvy (ideálně už vařená loupaná), houby sušené

Mražené: špenát 2 x, brokolice, směs různých druhů zeleniny 3 x, směs polévkové zeleniny 1 x, hrášek 1 x, ryba nebo filé pro 4 osoby dle nabídky, slepice 1 x, borůvky 1 x, lesní směs 1 x

Konzervované: rajčata v konzervě loupaná krájená 8 x, vcelku loupaná 2 x, protlak 4 x, pečené papriky sterilované, ančovičky 1 x, artyčoky v oleji 1 x, žampiony, olivy 1 x, rybičky v oleji 2 x, lískooříšková pasta 2 x, marmelády 4 x



Trvanlivé: fazole sušené 2 x, kroupy 1 x, kukuřičná polenta 1 x, kuskus 2 x, kakao holandského typu a granko 2 x, vločky 1 x, cukr 4 x, strouhanka 1 x (případně se dá udělat ze staršího pečiva), kyselé okurky 2 x, kečup 1 x, olej rostlinný 3 x, olej olivový 1 x, toastový chléb 2 x, pečivo trvanlivé 2 x, těstoviny 4 x, mouka hladká 4 x, polohrubá 1 x, mouka pohanková 1 x, tortilly 2 x, droždí sušené 5 x, rýže 2 kg, čočka 1 kg, cizrna 1 kg, nudle rýžové, krupice, houskové knedlíky v prášku 4 x nebo o 2 kg polohrubé mouky víc, želatina 1 x, rum tuzemský

Mléčné: trvanlivé mléko UHT 10 x, tvaroh 3 x, smetana na vaření UHT 3 x, sýr tvrdý krájený i vcelku 4 x 250 g, parmezán 1 x balení, máslo 4 x, mozzarella, zakysaná smetana, smetanový sýr 1 balení, šlehačka UHT, máslo 3 x

Vejce: 30 ks

Maso: uzené maso vakuované 2 x, klobásy trvanlivé 6 ks, kuřecí maso s kostí 1 kg (dvě balení), mleté maso směs 0,5 kg 2 x, hovězí kosti a žebra na polévku, vepřové maso 0,6 kg, šunka z pultu 4 x 200 gramů, anglická slanina 200 gramů, špek nebo jakákoliv vakuovaná slanina

Bylinky: pokud chcete uschovat bylinky pro případ izolace, doporučujeme zamrazit v trošce vody (voda je ochrání před vysušením mrazem), nebo maličko oleje a vyndávat až v případě potřeby, případně nakupovat pouze sušené

Koření: sůl 1 x balení, pepř mletý nebo vcelku 2 balení, paprika mletá sladká 2 balení, bobkový list 2 x, nové koření 2 x, sušený libeček 3 x, kmín, skořice mletá, indické koření (garam masala, pískavice, kurkuma, kardamom atp.), nebo směs harisa, majoránka 3 balení, oregano 1 x, bazalka sušená 1 x, jedlá soda 5 x, kypřicí prášek 5 x

Svačinky: ořechy, studentské směsi, rozinky a jiné sušené ovoce, rýžové chlebíčky, celozrnné müsli tyčinky, zkrátka svačinky podle chuti, ale v množství max 2 ks/osobu/den

TIP: Většinu toho co vaříte pro sebe, můžete ještě před osolením a kořeněním dát stranou a dětem z toho v kombinaci s pestrými přílohami dělat vhodné pokrmy.

Malé děti: Pokud máte doma malé dítě (okolo 1 roku a výš), určitě je v pořádku nakoupit do zásoby na 14 dní sušené mléko, trvanlivé příkrmy ve sklenicích, kukuřičné křupky, rýžové kaše, nebo vločky, pohankové vločky, celozrnné těstoviny, zkrátka předně co nejrůznorodější škálu příloh. Za prvé, aby se nestalo, že je vykupován pouze jeden druh potravin a za druhé kvůli pestrosti živin. Stačí vždy po jednom balení.

Zásoby pravidelně kontrolujte a jakmile objevíte cokoli nahnívajícího, okamžitě vyhazujte a přilehlou zeleninu nebo ovoce omývejte a důkladně sušte. Není nic horšího než shnilý pytel brambor kvůli jedné špatné bramboře.