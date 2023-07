Hot dog, pizza, falafel nebo langoš. Propadněte světové pouliční gastronomii

Jsou rychlá, levná a jejich příprava probíhá před vašima očima. Řeč je o tzv. street foodu neboli jídlech z ulice. A protože je má rád skoro každý, je fajn naučit se je připravovat i doma, s našimi recepty je to velice snadné.

Kdo byl někdy ve Španělsku, určitě si vybaví churros. Sladkou pochoutku z těsta obalenou ve skořici, která se namáčí do rozpuštěné čokolády.

Pro Velkou Británii zase není specifičtější jídlo než fish and chips. Jedná se o smažené kousky ryb obalené v těstíčku, k nimž se podávají tlusté hranolky. Své kouzlo má i to, že se pokrm, jehož historie sahá do roku 1858, dříve podával v kornoutech z novin. I nyní mnoho podniků v tradici pokračuje, i když už se jedná jen o potištěný papír.

Z Ameriky se do celého světa pro změnu rozšířily hamburgery. O lehce opečené housce s mletým hovězím masem, křupavým salátem, rajčaty, okurkou a majonézou jste se mohli v novinách dočíst poprvé před 134 lety.

Některé zdroje uvádějí, že i hot dog pochází z kontinentu za velkou louží. Jeho počátek byl ale někde jinde. Dříve se totiž párkům v rohlíku říkalo »frankfurter« právě podle německého města, kde měly vzniknout.

Svá slavná rychlá pouliční jídla ale mají i v mnoha dalších zemích po celém světě. V Mexiku to můžou být tacos, v Indii naan rolls, v Turecku kebab, na Blízkém východě cizrnové kuličky falafel a v Maďarsku třeba langoše, které jsou velice oblíbené i u nás.

Tip: Přestože většina pouličních jídel není zrovna dietních, doma si je můžete připravit ve zdravější formě. Přidejte více zeleniny, uberte tuk a nepřehánějte to se solí.