Usušit, zamrazit, podusit. Co podniknout s plným košíkem hub

Většina lidí si pochutná na smaženici, možná připraví houbový guláš nebo ty větší kousky pokrájí na plátky a osmaží v trojobalu. To jsou náramné a bezkonkurenční lahůdky, ale co s tím zbytkem? Pouze zdravé a pevné houby se mohou zpracovat několika způsoby.

Sušení

Pokud je teplé počasí a máme k tomu prostor, sušíme venku ve stínu na drátěných platech. Plátky hub můžete i navléknout na nitě a zavěsit, a to opět ve stínu a v místě kde volně proudí vzduch.

Sušit je možné i v troubě při 40 °C, dvířka však musí zůstat stále pootevřená, aby vzduch mohl proudit. Nabízí se také využití domácí sušičky potravin. Plátky očištěných hub rovnoměrně vyskládejte na plata sušičky a sušte asi 8 hodin.

Pouze dobře usušené kousky hub, které chrastí mezi prsty, ukládejte do uzavřených neprodyšných sklenic, abyste zabránili vniknutí molů a plísní.

Dušení

Dobře očištěné a nakrájené houby propláchněte přes sítko proudem studené vody. Vhoďte do hrnce a poduste za občasného míchání, mírně je přisolte. Vychladlou směs uložte do sklenic a zalijte šťávou, kterou houby pustily, případně dolijte převařenou vodou.

Mezi směsí a víkem by měly zůstat zhruba 2 cm volného prostoru. Sterilace probíhá při 95 °C necelou hodinu a opakuje se druhý den znovu. Houby je možné konzumovat asi za měsíc.

Nakládání v soli

Takhle to dělávaly naše babičky. Tímto způsobem lze ovšem zpracovat jen tvrdé, nenavlhlé houby nakrájené na kousky (můžete je nechat ještě krátce předsušit, aby pouštěly co nejméně vlhkosti).

Houby po vrstvách ukládejte do sklenice a prosypávejte je solí (na čtyři lžíce hub jedna lžíce soli). Uchovávejte v chladu a temnu. Takto uchované houby se hodí do polévek a omáček, ale nezapomeňte na to, že jsou už slané, takže se solí opatrně!

Podobně můžete houby naložit do solného nálevu z kilogramu soli a litru vody. Houby napěchujte do sklenice, nahoře nechte trochu prostoru a zalijte je slaným roztokem. Měl by sahat asi centimetr nad vrstvu hub.

Mražení

Houby si můžete jednoduše zamrazit, ať už syrové nebo tzv. blanšírované. Pokrájené syrové houby můžete rovnou v uzavíratelné dóze nebo sáčku se zipem zamrazit, pokud je potom budete správným způsobem rozmrazovat. Tedy, přendáte je do lednice, popřípadě je vhodíte do vařícího se pokrmu rovnou zmrzlé.

Blanšírované houby (nakrájené, omyté, posolené, mírně opepřené, podle chuti i posypané kmínem a asi čtvrt hodiny podušené ve vodě) rozdělte na porce a vložte do mrazáku. Takto připravené houby získají v kuchyni široké využití.

Naložení v tuku

Podušenou houbovou směs přendejte do čistých sklenic a zalijte sádlem. Pak proveďte hodinovou sterilaci na 95 °C, po dvou dnech bude třeba celý postup zopakovat.

Nebo jako v dalším bodě využijte dvakrát po sobě v rozmezí dvou dnů myčku. Takto zakonzervované houby můžete v kuchyni využít prakticky pro jakýkoliv houbový recept.

Tip Zavařovat můžete i v myčce

Sklenice důkladně uzavřete víčky a naskládejte je do myčky, menší nahoru, větší dolů, neměly by se dotýkat a měly by stát rovně. Pusťte nejdelší program s teplotou 70 až 80 °C. Nechte ho proběhnout až do konce včetně případného sušení, které je vlastně také zdrojem tepla. Sklenice vyndejte na utěrku víčkem dolů a nechte je zvolna vychladnout.