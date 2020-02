Žena se chová jako mimino. Za pleny utratí měsíčně i deset tisíc

Paigey se však jako kojenec chová i v době, kdy se nenatáčí za účelem výdělku. Na noc nosí stejně jako mimina jednorázovou plenu a v noci do ní močí. Ráno vstane, plenu vymění a dá si novou.

„Vždycky jsem byla hodně dětinská. Mám spoustu hraček, plyšáků a celkově rozumím hlavně dětem, a ne dospělým. Rodina mé chování přijala s naprostým klidem, nepobuřuje ji to,“ sdělila žena pro server Metro.co.uk.

Pagiey říká, že je na světě podobných lidí nespočet. Podle ní existují uzavřené komunity dospělých, kteří se chovají alespoň v soukromí jako mimina. V mnoha z nich je registrovaná, s lidmi podobného založení pravidelně komunikuje a vnímá jejich podporu.

Někdy chodí oblečená jako mimino i do obchodu. Lidé ji okukují a mají negativní poznámky. To ji však nevyvádí z míry. Říká, že až nyní je vyrovnaná a sama sebou. V minulosti na tom totiž psychicky nebyla vůbec dobře a propadala sebepoškozování.

Posledních pět let je dokonce zasnoubená. Říká, že její partner „hru na mimino“ toleruje, ale nechce, aby se tak chovala, když si užívají intimní chvíle. „Nedělám nic divného. Jen se chovám tak, jak jsem se projevovala jako miminko a batole. Hraji si, piji mléko z flašky, nosím pleny a věci pro malé děti,“ svěřila se.

Lidé na veřejnosti se jí také často vyptávají, proč se tak chová. Paigey říká, že je to její přirozenost. Je ráda, že žije ve společnosti, kde se takové věci akceptují. „Jsem to já. Jsem lidská bytost, která nikomu neubližuje. Nejsem jediná, takže je jasné, že je to normální. Jen ne každý to má rád,“ doplnila. Měsíčně za propriety pro „dospělé mimino“ utratí v přepočtu až deset tisíc korun. Pleny jsou totiž mnohem nákladnější než ty pro kojence a batolata. Existuje mnoho obchodů, které nabízejí podobné hygienické pomůcky. Vše si objednává přes internet a říká, že se dá sehnat opravdu cokoli.