Věřte svému instinktu, říká žena, která předčasně porodila mrtvé dítě

Chloe si myslí, že kdyby k lékaři došla včas a dala na svůj mateřský instinkt, její chlapeček ještě mohl žít. „Snad si můj příběh přečtou maminky, které jsou v očekávání. Bylo by skvělé, kdyby to pomohlo alespoň jedné z nich, která by měla podobný problém. Pokud neucítíte pohyb miminka, jeďte prosím k lékaři,“ sdělila Chloe pro server The Sun.

Nastávající maminky prý nechce strašit, ale myslí si, že včasná lékařská pomoc může zachránit ledacos.

„Do té doby jsem neměla jediný problém. Měla jsem ukázkové a bezproblémové těhotenství, které jsem si užívala. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se něco mělo pokazit. Až v jednatřicátém týdnu těhotenství jsem při sprchování necítila jeho pohyby. Bylo mi to divné, protože v tu dobu se vždy v břiše hýbal,“ říká.

Lékaře navštívila až čtyři dny poté, co začala mít pocit, že něco není v pořádku. Nechtěla být hysterická a šířit paniku. Myslela si, že možná miminko jen spí, nebo je v pozici, ve které se tolik hýbat nemůže.

„Kéž bych věřila svému instinktu a šla k lékaři dříve. Mohlo to všechno dopadnou jinak,“ myslí si. Chloe se se ztrátou syna těžko vyrovnávala a strávila s ním po porodu ještě další dva dny společně s manželem. Nemocnice jim pobyt umožnila.

„Jsem ráda, že jsem to mohla udělat. Vyrovnala jsem se s tím lépe. Bylo pro mě těžké odejít z porodnice bez něj, když ostatní rodiče odcházeli šťastní se svými miminky. S naším chlapečkem jsme se alespoň vyfotili a rozloučili se s ním tak, jak jsme chtěli my,“ dodala.