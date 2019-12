Žena se osm let neholí. S nenávistnými komentáři jsem se smířila, říká

Ochlupení si Katrina holila po celém těle už od dvanácti let. Měla pocit, že to musí dělat, protože to dělají všichni okolo a píše se to v časopisech pro ženy. Vadilo jí to, protože ji pak svědila kůže po celém těle a chloupky rostly rychle, takže se z holení stal každodenní rituál.

„Nenáviděla jsem to. Mám černé chloupky, a pokud jsem je jeden den neoholila, hned to bylo vidět,“ svěřila se žena pro server Thesun.co.uk.

V roce 2011 se rozhodla, že s holením skončí. Rodina byla proti a vlastní matka ji nazvala nechutnou špindírou. Nikdo nechápal, proč to dělá. Na ulici si před ní lidé i odplivli, když viděli, že má dlouhé černé chlupy jako muž.

Naštěstí při ní stojí její manžel, který sice není milovníkem chloupků, ale na manželce to toleruje. „Chtěla bych, aby si ženy uvědomily, že mají v životě volbu. Není povinnost dělat všechno stejně jako ostatní. A pokud mají potřebu se neholit, nic by jim v jejich rozhodnutí nemělo bránit. A lidé by to měli respektovat. Nemusíme vypadat všechny jako dívky z časopisů,“ myslí si Katrina.

Před osmi lety si brala velmi osobně veškeré posměšky lidí a jejich sprosté komentáře a urážky. Domů se často vracela uplakaná a odmítala chodit ven. Po pár měsících si však zvykla. Dnes si už urážky k srdci nebere.

„Cítím se svobodná a sama sebou. Přála bych to každé ženě. Každé rozhodnutí ve vašem životě je jen na vás a nikomu se nemusíte zavděčit,“ dodala.