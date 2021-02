Zhroucený chrup má vliv i na symetrii těla, říká zubař

Jaký je stav českého chrupu?

Ovlivňuje ho spěch. Rodiče mají nalinkováno, kolik času zbývá na přípravu snídaně, oblečení dětí, odchod do školy, kolik času na jejich přemístění mají. Čas na udržování zdravého stavu chrupu se tak redukuje, jak u dětí, tak u dospělých, kteří jsou zvyklí na ranní ústní hygienu v koupelně.

Je z vašeho pohledu dobrý, nebo je to bída?

Bída už to není. Bývala, když kdysi ambici péče o chrup převzala vševědoucí strana, která slíbila, že se všem o vše postará – i o zuby – , a hlavně všem stejně. Ale skákat radostí nelze. V sousedním Německu denně přichází do ordinací a na zubní pracoviště až jeden milion Němců s bolavými zuby. Při střízlivém odhadu padesáti eur za ošetření je to denně 50 milionů eur. To je cena za takovou péči. U nás to je podobné, jen v jiných řádech.