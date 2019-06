Móda na talíři. Češi utrácejí za superpotraviny, mnohdy zbytečně

Vitaminy za pár kaček Dávat přednost ovoci a zelenině, které mají aktuálně sezonu dozrávání, se vyplatí nejen finančně. Obsahují totiž nejvíce vitaminů. Platilo to pro období chřestu, jehož pěstováním je Česká republika vyhlášená, nebo jahod, jejichž sezona je právě nyní. „Na ni bude navazovat sezona třešní a nejrůznějších bobulí, jako jsou borůvky, rybíz a podobně. Na podzim přijdou na řadu například jablka, kořenová zelenina, dýně. Když se tohle vše bude respektovat a brát na vědomí, člověk nemusí sahat tak hluboko do peněženky. Hlavní ale je, že nutriční přednosti těchto surovin jsou nesporné,“ zdůrazňuje nutriční specialistka Věra Boháčová. „Je to dáno mimo jiné i tím, že netrpí například dlouhým transportem přes půlku světa,“ vysvětluje.