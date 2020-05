Štíhlá a fit: Bývala jsem holka krev a mlíko, teď už si s kily poradím

Když se Andrea před 11 lety potkala se svým dnes již manželem, vymodeloval tehdy jejich životní styl a společenský život z dobře stavěné dívky holku krev a mlíko. „Jednohubky jsme večer co večer ujídali každý den a co týden hodovali s přáteli u opulentních večeří. Když jsem jednou na váze uviděla příšerných 75 kilo, dost to se mnou zamávalo,“ popsala Andrea. V té době začala hubnout.

„Prošla jsem si tukožroutskými polévkami, dělenou stravou, začala jsem chodit na pilates a hodně jezdit na kole. Každý den jsem po práci dvě hodiny makala v sedle,“ popisuje s tím, že do roka se dostala na 63,5 kg a na těch už zůstala. Andreino okolí žaslo, jaký nový člověk se ze mě vyloupl, začali ji žádat o rady, a tak se výživou začala zabývat hlouběji. „Pochopila jsem, jak tukožroutská polévka i dělená strava (ne) funguje a jakým směrem by se vlastně člověk měl při hubnutí dát,“ vzpomíná.



Mezitím se jí narodily dvě dcery a při každé přibrala dvacet kilo. „Díky tomu, jak se už ve stravě orientuji, jsem se jich však rychle dokázala zbavit.“

Postupem času Andrea prošla kurzy a semináři v oblasti výživy člověka a teď už svým přátelům radí s jistotou, že se budou cítit stejně skvěle jako ona. „Na hubnutí totiž není vážně nic těžkého a pokud ano, v tom případě děláte zřejmě něco špatně. Samozřejmě to něco stojí, ať už váš čas na přípravu jídla, který třeba právě teď trávíte koukáním do telefonu, čas na sport nebo si občas odřeknete dort. Ale jak se prokázalo, mozku trvá 21 dní, aby přijal novou věc za svou, a věřte, že to tak je. Po této době už to nebudete brát jako omezení, ale jako běžnou součást života,“ nabádá Andrea všechny, kdo chtějí být štíhlí a fit.