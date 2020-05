Úraz mě nasměroval ke změně. Chci ploché bříško, přeje si Zuzana

9:09 , aktualizováno 9:09

Zuzana se se svými kilogramy navíc pere už několik let. Zkoušela proteinové nápoje, ketostravu, úraz ji nasměroval i k fyzické aktivitě. Avšak pokaždé, když se jí podařilo zhubnout, zase přibrala. „Myslím, že teď to už opravdu vyjde,“ píše ve svém příběhu do celoroční soutěže o balíčky s luxusní kosmetikou.