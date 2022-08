Zpěvačka Ahmedová: Vždycky jsem byla bacule a černá. Takže jsem to schytávala

Koluje ve vás rusko-česko-židovsko-súdánská krev. Jak se to stalo?

Táta je ze Súdánu a máma je plod válečné lásky. Můj děda byl ruský Žid. Do Prahy se dostal během druhé světové války, v té době už měl v Rusku rodinu, ale bezhlavě se zamiloval do babičky a narodila se jim máma. Asi po dvou letech se však vrátil zpět do své vlasti, a tak máma vyrůstala v neúplné rodině a svého otce nikdy nepoznala. Děda s babičkou si ale roky psali a babička už pak nikdy s nikým nebyla. Byla to asi veliká láska.

Nedávno se nám ozval muž, který otevřeně mluví o tom, že má malý penis. A kolik zraňujících a surových reakcí slyšel. Ženy neměly sebemenší problém mu při první intimní chvíli říct: „To si snad děláš srandu!“