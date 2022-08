Lidem z Instagramu jsem záviděla. Teď už vím, že je to iluze, říká herečka

Dokážete zvládat mediální tlak a zmínky o vás, které komentují to, jak vypadáte?

Když v médiích vidím své jméno, srdce se mi rozbuší a čekám, co tam bude. Ale musím říct, že jsem často příjemně překvapená, protože mě v článcích chválí, že mi to třeba sluší a umím kila nosit. Jestli něco nezvládám, tak to jsou komentáře na Facebooku Ulice, kam se občas podívám, takže vím, že si to dělám sama. Dočetla jsem se tam o sobě, že jsem tlustá jak velryba a sotva lezu, tak proč v tom seriálu ještě pořád jsem. Na to jsem v hlavě odpovídala, že jsem byla v osmém měsíci a nějak z příběhu potřebuji odejít, tak proto. Pak jsem naštvaná na tyhle lidi, kde se v nich bere ta drzost a z jaké pozice si myslí, že mohou hodnotit moje, a ještě těhotné, tělo.