Pot strachu má jiný pach než po námaze, varuje ostatní, říká psychiatr Honzák

„Když se kolem vás budou lidé smát, budete se smát snadněji, než když budete sami doma. Když do místnosti vběhne vyděšený jedinec, pak se i ostatní začnou cítit ohroženi. Stabilně smutní lidé jsou ti, které můžeme nazvat emočními upíry, a protože pobyt s nimi je vyčerpávající,“ popisuje psychiatr.

Kde naši prapředci k emocím přišli?

První emoce měli už dinosauři, někdy před 250 miliony let (podle evolučních biologů se první zárodky emocí objevily před 300 miliony let u čtvernohých suchozemských obratlovců, z nichž se postupně přes další vývojové mezistupně zrodili obojživelníci, plazi – včetně dinosaurů – a ještě později savci, pozn. red.). V mozku dinosaurů byl shluk nervů, kterým říkáme jádro, to proto, že se podobá mandli, odborně se mu říká amygdala. A v té mandli se usídlily strach a vztek neboli hněv. Dvě základní emoce, co dinosauři potřebovali k přežití.