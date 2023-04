Workoholiků si společnost cení. Dokud nepadnou, říká psycholožka

Bude závislostí na práci přibývat?

Já to očekávám. Strachy, které se na nás valí, jsou všudypřítomné. Člověk, který se od nich chce odpoutat, upře pozornost někam jinam. Pokud je dobrý ve své práci, může se ponořit právě do ní. Pocit stresu z jiných věcí pak mizí. Práce je lákavá v tom, že nad ní má člověk mnohem větší kontrolu než nad mnoha stresujícími problémy, například tím, co se děje s klimatem anebo problémovými vztahy v rodině. Zároveň i další typy závislostí budou pravděpodobně na vzestupu, zejména z oblasti online světa, který je nyní extrémně snadno dostupný a představuje jednoduchý únik. Ať už jde o závislost na sociálních sítích, videohrách nebo třeba online nakupování.