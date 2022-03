Moderní doba workoholismus nejenže vyvolává, ale v mnohém dokonce i uctívá. Jenže pracovat bez přestání, neodpočinout si ani na chvilku a ve dne v noci přemýšlet o své vlastní výkonnosti a způsobu, jak ji ještě zvýšit, to nemůže člověk bez úhony přežít. Je totiž nutné umět i odpočívat. Ovšem ani to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Covid se na tom všem velmi podepsal. Možná trochu překvapivě lidé, kteří začali pracovat z domova, dřou mnohem víc než v kanceláři. „Máme důkazy, že když země vstoupí do celostátní uzávěry, začnou lidé doma pracovat o 10 procent víc,“ uvádí nová studio WHO.

„Mnoho zaměstnanců se doma k práci vrací i v noci a to je zlé,“ dodává k tomu manažerka Lieke Ten Brummelhuis. Lidi se bojí o práci, a tak se snaží plnit své povinnosti na 200 procent.

Tak zběsilé tempo ovšem neodnáší jen vaše psychika, ale i tělo. Podle doposud provedených studií nejvíce trpí srdce. To platí dvojnásob v případě, že jste astmatik nebo trpíte kardiovaskulárním onemocněním.

„Nedostatek odpočinku zacvičí i s krevním tlakem. Jeho hodnoty jdou rychle nahoru a to ve chvíli, kdy ho nikdo nekontroluje,“ doplňuje poradce pro správný životní styl Hedley Scott.

Přepracovaní pacienti se podle něj mnohem víc rozčilují, což je kámen úrazu. „Na uklidnění si dají cigaretu a zkonzumují hektolitry kávy. Kdyby si při tom aspoň udělali pauzu. Ale oni své zlozvyky praktikují přímo u počítače nebo nad pracovní plochou,“ upozorňuje na nešvary dnešní doby.

Workoholici také rychle tloustnou

Dalším „hřebíčkem do rakve“ workoholiků je špatné stravování. Aby jim nezabralo moc času, popadnou, cokoli je po ruce. Většinou to tedy skončí u nezdravých rychlovek.

Během posledních let se také rozšířila nabídka i využívání rozvozu jídel z provozoven rychlého občerstvení domů nebo do kanceláře. Není tak nic jednoduššího než si objednat smažené a tučné pokrmy přímo na pracovní stůl.

Češi podle loňského výzkumu právě tato jídla milují čím dál víc. Jídlo z fast foodu si k obědu objedná dokonce víc než 26 % dospělých, a to několikrát za měsíc.

„To vede k obezitě, která se projeví klidně už do půl roku od zahájení tohoto životního stylu,“ říká odborník. Navíc pokud organismus nedostává živiny, nemůže správně fungovat. A výsledkem je zničená imunita.

Plánujte si kromě práce i odpočinek

Nejhorší je, že sám workoholik nic z výše zmíněného nevnímá. A dokud nedostane infarkt, ke kterému se nemilosrdně blíží, nezabrzdí. Pokud máte pocit, že i vy se stáváte posedlí prací, zaměřte se na svůj životní styl a pečlivě si plánujte den. Určete si dobu, po kterou budete pracovat a kdy zase odpočívat, a to dodržujte.

Vnímejte také svůj životní styl a rytmus. Soustřeďte se hlavně na to, abyste zdravě jedli, hodně pili a spali pravidelně a dostatečně dlouho. Zařaďte do svého denního režimu pohyb. Nejlepší je, když ho budete praktikovat ve více lidech, protože tím se oprostíte od starostí. A smějte se. Od srdce. To zahání vše – i workoholismus.