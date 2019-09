Žena jí téměř třicet let jen sendviče se sýrem a chipsy

Se svou posedlostí se snažila nesčetněkrát pracovat. Chodila na sezení k psychologovi, na soukromé i skupinové terapie, vyzkoušela i hypnózu. Nic z toho nepomohlo.

Nepomohlo jí ani těhotenství. Ačkoli měla chutě na jiné jídlo, nebyla schopná ho pozřít. „Strašně se bojím, že když budu jíst něco jiného, zasekne se mi to v krku a začnu se dávit. Neznám strukturu jiných jídel a přivádí mě k šílenství, že bych jiné potraviny měla strčit do úst,“ svěřila se pro server Mirror.co.uk.

Její tělo jednostrannou stravou trpí. Nedostává se jí potřebných vitamínů a minerálů a je zázrak, že byla schopna otěhotnět a donosit dvě děti. Strava člověka musí být pestrá a obsahovat minerály, vitaminy, bílkoviny, sacharidy a tuky ve správném poměru a složení. Příjem a výdej energie by měl být v rovnováze a změny se mají dít pomalu a dlouhodobě. To strava Duben nesplňuje.

„Většina lidí nechápe, že jím jen toto jídlo. V restauraci si stále objednávám dokola to samé. Když jsem se seznámila se svým mužem, hned zkraje vztahu jsem mu řekla, že mám tuto obsesi, aby pak nebyl překvapený. Nevadilo mu to a nevadí ani dnes. Problém mám jen s dětmi. Chtějí jíst to samé, co jím já. Kvůli tomu chodím jíst do jiné místnosti,“ pokračovala.

Její rodiče i lékař se však bojí, aby si nevyváženou stravou nezadělala na velké zdravotní problémy. Dostává do sebe sice minerály a vitaminy ve formě různých sirupů, ale to tělu nestačí.

Kvůli nedostatku hořčíků může mít bolesti hlavy, závratě a svalové křeče. Nedostatek vápníku hrozí osteoporózou. Pokud nebude dostávat do těla vitaminy, bude na tom špatně i její imunita. Duben přesto věří, že se s tím její tělo popere a bude v pořádku.