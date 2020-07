Co možná nevíte o polibku?

Líbání by jednoduše mělo do zdravého partnerského vztahu patřit. Souvislostí mezi polibkem a partnerským vztahem je celá řada. „Muži občas říkají, že jim někdy úplně nezáleží na tom, s jakou ženou půjdou do postele, ale vždy si rozmyslí, s jakou se políbí. Překvapuje mě, jak i v dnešní době přikládají někteří z nich polibku větší spojitost s láskou než samotné souloži. Docela klidně si dokážou představit sex bez polibků, ale čtyři z pěti žen nikoliv. Alespoň podle průzkumu německá agentury DPA. Téměř polovina dam také tvrdí, že polibek jim může dát víc než pohlavní styk,“ uvádí některé z výsledků studií psycholožka a sexuoložka Laura Janáčková.

„Jestliže se partneři nelíbají, ukazuje to na krizi vztahu, na proces separace nebo na citový nezájem partnerů, ať už jednoho i druhého. Často uhasíná uvnitř páru a rodí se jinde, společně s jinou láskou,“ vysvětluje psychiatrička a sexuoložka Valeria Randoneová z Italské federace vědecké sexuologie.

Líbání vytváří dojem blízkosti, navazuje intimitu a touhu po sexu. To už ale lidé dávno vědí, proto se vědci zaměřují na jiné okolnosti jeho vzniku i průběhu, které byste měli znát.