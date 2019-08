Líbání je příjemné, ale i zdravé (spálíte při něm 20 kalorií za minutu!). Věděli jste o tom, že při francouzském polibku zapojíte 34 obličejových svalů a vyměníte si s partnerem až 40 tisíc bakterií, které (pozor!) nejsou škodlivé, ale naopak fungují jako prevence proti zubnímu kazu a parodontóze? Proto ti, kteří se líbají, mají nejen krásný úsměv, ale dožívají se prý i vyššího věku.



Vědci zjistili, že se lidé při tomhle důvěrném aktu chovají podobně – mají podobná gesta, pohyby. Jaká? Třeba naklání hlavu na pravou stranu. Ústa při polibku otevírají bez problémů, protože jde nejen o akt důvěry (a odevzdání se), ale také o pozůstatek reflexu z dětství, kdy jsme byli kojeni a krmeni. Zajímavý je i zvláštní zvyk při líbání zavírat oči. Praktikujete ho také? Důvodů může být spousta. Tak třeba...

Toužíte si něžnosti užít naplno

Ano, je to tak! Mozek, který řídí vaše tělo (i psychiku) může být občas na obtíž. Potvrdil to i experiment, kterého se zúčastnila skupina dobrovolníků. Vědci ji rozdělili na dvě poloviny – jedna se oddávala líbání se zavřenýma a druhá s otevřenýma očima. A výsledek? Ti, kteří měli při něžnostech zavřené oči, si je užili daleko více. Proč? Při líbání (stejně tak i při sexu) platí, že jakékoliv oční podněty snižují vibrace ve vašich rukou a vy si doteky užijete daleko méně.

To samé platí i o jiných prožitcích, třeba o sluchu. Mozek se zkrátka neodkáže soustředit na dvě věci najednou. Je to stejné, jako kdybyste třeba někomu vyznávali lásku, a přitom se dívali na televizi. Nikdy ten prožitek nebude tak silný.



Nechcete dumat nad tím, co bude

Znáte to, láska je záležitost emocí. A vlezlý rozum (s tím věčným kalkulem a morálními hodnotami – co se smí a nesmí) vám může všechno zkazit. Proto většina milenců takzvaně „strčí hlavu do písku“ a zavře oči. Kdo by chtěl při líbání řešit otázky, jestli ten, se kterým jste právě spojení rty a jazykem, bude váš přítel, budoucí manžel nebo jen „láska na jednu noc“? Vždyť je to vlastně jedno…

Polibek je jen malé překročení startovní čáry a záleží jen na vás, jak moc si dotyčného pustíte k tělu. Proto raději „vypněte“ hlavu i zrak a nechte se unášet prožitky.

Každý polibek je jiný. A hlavně vzbuzuje jiná očekávání. Když dáte pusu své mamince, klidně necháte oči otevřené. Totéž platí i o kamarádech, sourozencích či jiných blízkých lidech. Čím to je? Jednoduše jde o společenský akt, něžnost, projev sympatií, blízkosti. Ale nic víc od toho neočekáváte.

Jakmile se ale přepnete na „milostnou strunu“, začnete toužit po tělesných a citových prožitcích. Očekáváte tělesnou reakci – stimulaci, radost, chvění, „motýlky v břiše“, rozkoš. A tu si nejvíc užijete právě se zavřenýma očima.

Pravdou je, že určité procento (jsou to hlavně muži) na tyhle signály těla nedbá, střihne si klidně polibek s otevřenýma očima. Důvod? Údajně chtějí mít přehled. Nebo je zkrátka vzrušuje vidět ženu při polibku. Bohužel netuší, že tyhle důvody je ochuzují o intenzivnější prožitek.

Dáváte najevo, že k sobě patříte

Podle vědců mají zavřené oči co do činění i s city. Ne nadarmo se říká, že líbání je řečí milenců. Tím, že necháváte „mluvit rty“ dáváte najevo své momentální emoce – ty můžou být něžné, ochranitelské, vášnivé. Proto jsou různé formy líbání, od něžných pus po okusování, hru s jazyky až po vášnivé líbání, které u některých párů může připomínat návštěvu ORL.

Podle psychologů je líbání v milostném životě důležitá „kotva“, která umocňuje city. A leckdy funguje daleko silněji než jakákoliv milostná vyznání.

5 signálů, podle kterých poznáte, že líbá jako bůh

1. Je skvělý tanečník Kdepak neťukejte si na čelo! Podle vědců je tanec řečí těla. A zároveň vás donutí vnímat emoce z hudby a spolupracovat s vaším protějškem. V líbání jde o totéž – o sladění, spojení a sdílení emocí.



2. Funguje jako „přísavka“ Tenhle „líbací mistr“ je kreativní a nenechává se omezovat jen obličejem… Jeho rty cítíte na celém těle, třeba na krku (kde má mimochodem až 90 % žen svou erotogenní zónu).

3. Používá ruce Kdepak! Tenhle chlapík nebude při líbání stát jako voják při nástupu. Jeho emoce přivedou do hry nenechavé ruce, které vás budou objímat. Nejspíš je ucítíte na zadní straně krku nebo na zádech. Anebo na hlavě! Vískat milovaného člověka při polibku ve vlasech je příjemné a sexy. Navíc, váš ctitel moc dobře ví, že se na tom brzy stanete závislá.

4. Střídá různé „styly“ Talent na líbání má široký arzenál „ústních projevů“ – jeho milostná řeč se skládá z kousání, sání, líbání , olizování a dalších podobných radůstek. Všechno střídá a drží vás v napětí.

5. Dbá na ústní hygienu Čerstvý dech je základ. Proto ten, kdo rád (a dobře) líbá, si na něm zakládá. Používá sonický zubní kartáček, zubní nit a žvýkačku. Většina mužů, kteří mají úspěchy u žen, dbají také na to, aby hezky voněli. Moc dobře vědí, že správný parfém působí správně i na smysly. A obzvláště tóny ylang-ylangu, vetiveru, santalového či cedrového dřeva působí eroticky.