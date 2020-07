Musíme v létě víc pít? Na vše o pitném režimu se ptejte odborníka online

Mgr. Tomáš Ulč Vystudoval Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Plzni v oboru Diplomovaný nutriční terapeut, vzdělání si rozšířil také na České zemědělské univerzitě a Univerzitě Karlově v Praze. Věnuje se poradenské a lektorské činnosti v oblasti racionální výživy a léčebné dietetiky. Působí jako nutriční terapeut v EUC Klinice v Plzni a jako pedagog na SZŠ a VOŠZ v Plzni. Nutriční terapeut Tomáš Ulč

Také už jste se přistihli, že se vracíte po odchodu z domu, protože jste si zapomněli vzít svou oblíbenou lahev s vodou? Pijete cestou na vlak, v autě, v práci, doma, u počítače i při běhu parkem? Nebo patříte spíš mezi ty, kdo se musí do občasného popíjení nealko nápoje nutit, protože vlastně ani nevíte, co je to žízeň?



Z pitného režimu se v posledních letech stala doslova modla, kterou mimo jiné podporují i obchodníci nabízející bezpočet lahví všeho druhu, barev a velikostí, jež můžeme pořád nosit při sobě. A zavodňovat tak tělo i bez toho, abychom museli nápoje cestou shánět.

Co a kolik bychom měli v horkých letních dnech pít? Jakým nápojům se naopak vyhnout? Je pravda, že nás v horku studený nápoj ještě více rozpálí? A jak je to s alkoholem, měli bychom se mu v létě vyhýbat? A může přemíra pití vody škodit? Na vše, co souvisí s letním pitným režimem, se ptejte ve čtvrtek ve 13 hodin online nutričního terapeuta Tomáše Ulče.