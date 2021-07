Pitný režim dětí: nejlepší je voda, na limonády a džusy zapomeňte

Když se miminko narodí, voda tvoří asi tři čtvrtiny hmotnosti jeho těla. S přibývajícími měsíci a roky se podíl zmenšuje, ale pořád jde o velmi významnou složku.

Jak dostat do dětí víc tekutin Jděte příkladem, sami hodně pijte.



Nechávejte dětem skleničku či lahvičku s pitím stále na očích.



Zapojte je do přípravy nápoje.

Vařte polévky, nabízejte hodně „vodového“ ovoce a zeleniny.



Tekutiny mají v těle naprosto nenahraditelný význam. Kromě toho, že tvoří prostředí pro metabolické děje, se v nich rozpouští většina živin, prostřednictvím potu tělo ochlazují ve vedrech a při sportu, odvádějí odpadní látky z těla ven ve formě moči, dodávají kyslík tkáním a pozitivně ovlivňují i trávení.

Jenže dostat někdy do dětí aspoň trochu pití je nadlidský úkol. A rodiče jsou nakonec rádi, když jim potomek vypije lahvičku dětského pitíčka nebo hrnek čaje s medem. Bohužel tohle nejsou zrovna nápoje, které by byly pro děti nejvhodnější.

Co ano, co ne

Jaké pití dětem nabízet? U kojenců je to jasné, potřebují především hodně mléka. Kojené děti nepotřebují žádné další tekutiny, „stačí“ je kojit na požádání. Mléko zažene hlad i žízeň. Děti od jednoho roku do tří let by ještě měly za den vypít asi pět set mililitrů mléka. A k tomu další tekutiny.

Vhodné pití Co dětem nabízet neperlivá voda



100% džusy dostatečně ředěné vodou (aspoň 1:1)



ovocné či slabé bylinné čaje



ovocný sirup dostatečně zředěný vodou

Nápoj by měl mít zhruba pokojovou teplotu.

„To nejlepší na pití jsou obyčejná voda a kvalitní čaje. Z čajů pro mladší děti doporučuji bylinkové a ovocné. Pro starší děti mohou být i pravé čaje. Zásadní je ale nesladit,“ říká odbornice na výživu Margit Slimáková.

Slazené nápoje jsou prostě a jednoduše zlo a shodnou se na tom odborníci po celém světě. „Je jednoznačně potvrzené, že pití slazených nápojů přispívá k vyššímu příjmu energie, a tím vyššímu riziku obezity, srdečního infarktu, mozkové mrtvice a cukrovky druhého typu. Nadbytek cukrů v limonádách je dále spojován s osteoporózu, astmatem, nádorovými nemocemi, dnou, revmatoidní artritidou, předčasným stárnutím a vznikem závislosti,“ vyjmenovává Slimáková.

Čemu se vyhnout Pro děti nevhodné tekutiny sladké limonády (příliš mnoho cukru)



minerálky (nadměrný příjem minerálů)



černý čaj, káva (kofein)



100% ovocné džusy nebo šťávy (příliš mnoho cukru)



perlivé vody (způsobují nadýmání)



léčebné bylinné čaje



alkohol



tzv. energetické nápoje (obsahují kofein, cukry a další nevhodné látky)



Nejlepší proto je děti na sladké nápoje vůbec neučit a nabízet jim od malička čistou vodu a neslazené čaje. Pokud už sladké chuti navykly, začněte sladit o něco méně a po pár dnech zase méně. Případně začněte limonády či džusy ředit a řeďte čím dál víc.

Zásadní roli v pitném režimu hrají pro děti rodiče a to, co pijí oni sami. Hodně pomůže i zapojení dětí do přípravy samotného nápoje. Mohou si třeba samy nakrájet ovoce, zalít ho vodou a vyrobit si tak domácí limonádu. Zvládnou i natrhat bylinky na čaj, případně si je nasušit na zimu.

„Doporučuji jednotlivé bylinky ukládat ve sklenicích do temna a chladu a při přípravě nechat i dítě vybrat, z čeho si dáte v zimě čaj a v létě ovoněnou vodu,“ radí Josef Dvořáček, trojnásobný otec a majitel firmy Sonnentor, která vyrábí bylinné čaje. V létě se dá pití ozvláštnit také jedlými květy.

Množství vody podle věku a váhy

Kolik by toho dítě mělo vypít, zjistíte jednoduchým výpočtem. Na každé kilo váhy by to mělo být 60 ml tekutin. Třicetikilové dítě by tak mělo za den vypít 1,8 litru tekutin. U starších dětí, zhruba od 10 let, pak postačí 40 až 50 ml tekutin na kilo váhy. Je ovšem potřeba přihlížet i dalším okolnostem – v létě, kdy je velké teplo, nebo třeba při sportu by měl být příjem vyšší.

Lepší také je, když dítě pije po menších dávkách. Pokud toho totiž najednou pije moc, může nadměrně zatěžovat orgány zpracovávající vodu.