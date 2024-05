Zlatý bod z brněnského derby. Zbrojovka je (skoro) zachráněná

Brněnské derby nakonec skončilo nerozhodně 1:1, což by Zbrojovce už mělo na záchranu stačit, definitivní jistotu však stále nemá.

„Flinta“ přitom udeřila jako první, když se po půl roce střeleckého půstu trefil kapitán Jakub Řezníček. „Ono se řekne, že jsem nedal gól od listopadu, ale čtyři měsíce se nehrálo. Je to myslím osm kol, co se dá dělat, prostě to nepadalo. Za dva a půl roku v Brně jsem dal snad padesát branek, tak jsem si vybral pár utkání pauzu a všichni se po mně vozíte,“ ulevil si pětatřicetiletý hrot.

Na klíčové otázky boss Zábranský neodpověděl Více než dva týdny uběhly od třaskavého oznámení, že Libor Zábranský kupuje Zbrojovku. Od té doby MF DNES marně žádá bosse Komety o rozhovor, v němž by odpověděl na klíčové otázky ohledně budoucnosti uvadajícího fotbalového klubu i svého vzrůstajícího vlivu. Zbrojovka avizovala, že více se lidé dozvědí v obsáhlém rozhovoru na klubovém webu. Realita? V neděli Zábranský v kratičkém interview uvedl, že si na stav Zbrojovky zadal audit, prodej je v běhu a duelu s Líšní dal přednost před hokejovou reprezentací. Na to zásadní však fanoušci stále čekají... (sev)

Reálně se Řezníček z gólu neradoval jedenáct duelů, každopádně ani ukončení jeho střeleckého trápení Zbrojovce k plnému bodovému zisku nestačilo. Líšeň zabrala a srovnala.

„Po inkasované brance jsme přeskupili rozestavení a vrátili se zpět do hry. Jsem rád, že vyrovnávací gól vsítil mladý Martin Tauš, pro něhož to bude velká motivace do další práce,“ chválil talentovaného útočníka kouč domácích Milan Valachovič.

„Zalezli jsme, nechali jsme hrát Líšeň a oni nás dobře přečíslovali na pravé straně. My se s tím pořádně nepoprali, soupeř to vykombinoval do vyrovnání. Za mě je remíza spravedlivá pro oba týmy,“ uzavřel účet derby trenér hostí Lukáš Kříž.

Větší z brněnských klubů tak stále nemá klidné spaní, byť sestupový strašák je při počtu vzájemných soubojů týmů ze spodní části druhé ligy už jen matematická možnost. „Máme samozřejmě obavy, víme, jak tabulka vypadá. Přiznávám, že mi před Líšní nebylo nejlíp. Letos je to ale našlapané. V jiných letech bychom měli s pětatřiceti body klid, teď musíme ještě zabrat,“ měl jasno Kříž.

Za normálních okolností by další body měly být pro klub s ambicemi proti sestupující Kroměříži formalitou. Jenže z domácího prostředí má Zbrojovka na jaře nejspíš psychický komplex, získala v něm totiž pouze čtyři body.

„Asi zvolíme jiný stadion,“ odlehčoval situaci kouč. „Těžko říct, čím to je. Musíme to zlomit, nic jiného nám nezbývá. Každý zápas se chystáme, lidi mi nadávají, že stále mluvím o přípravě, když se připravuje každý a všichni chtějí zvítězit. Fotbal je ale takový, že se to někdy nepodaří. My to už musíme urvat,“ vyhlásil.

K jeho slovům se připojil i Řezníček. „Je potřeba doma zabrat, protože jsme tam nic moc nepředvedli. Bylo by fajn udělat fanouškům trochu radosti a s touhle blbou sezonou se alespoň rozloučit vítězně.“

Dvě kola před koncem druhé ligy má naopak definitivně jasno Vyškov, jenž díky remíze Chrudimi v Kroměříži oslavil jistotu baráže ještě před svou nedělní porážkou 1:3 v Opavě. Tým plný cizinců, který své domácí zápasy hraje v Drnovicích, tak zopakoval úspěšné loňské tažení, jež opět vyvrcholí dvojutkáním o nejvyšší soutěž.

„Co na tom, že mají kluci jednu tréninkovou sadu oblečení. Co na tom, že náš vedoucí týmu funguje občas jako pradlena a každý den trénujeme v okruhu pětadvaceti kilometrů kolem Vyškova na jiném vesnickém hřišti v podmínkách 1. A třídy. Kde jsou ty velké kluby jako Brno a Jihlava? Naše baráž je jasná,“ glosoval jistotu boje o účast mezi elitou asistent trenéra Tomáš Josl.