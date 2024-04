Nový majitel, stará Zbrojovka. Po další prohře opět hledí dolů

„Nedívám se na to tak, že jsou to teď jen čtyři body náskoku na sestup. V našich hlavách to asi někde je, ale já bych byl rád, aby to tam kluci nedrželi. Věřím, že nám to začne padat a nebudeme mít v závěru tyto starosti,“ odlehčoval situaci kouč Brňanů Lukáš Kříž.

Jeho svěřenci dlouho mlčky pozorovali nečitelné zákulisní hry o vlastnictví, ze kterých vzešel jako nový vládce klubu právě Zábranský. Na kabinu to podle trenéra Kříže mělo mít pozitivní efekt uklidnění spekulací. Ten se však nedostavil. „Je to už snad ukončená věc s jasně daným stanoviskem. Z naší strany chceme zvládnout situaci v kabině fotbalem a dění v klubu sice sledovat, ale zároveň se od něj do maximální míry oprostit,“ hodnotil po utkání.

Kapitán Zbrojovky Brno Jakub Řezníček útočí v zápase s Opavou.

Tým kolem útočníka Jakuba Řezníčka však nepůsobí vůbec uvolněně, stejně jako jeho kapitán. Řezníček střelecky mlčí devět utkání v řadě, tedy od začátku listopadu, a několik šancí spálil i proti Opavanům. Nedokázal ani přesvědčit rozhodčího o závažnosti faulu na sebe a následnému odpískání penalty. „Kubovi to tam na tréninku padá, ale v zápasech to hapruje. Já mu ale věřím. Potřebuje to protrhnout a pak to bude dobré,“ zůstává na straně týmového vůdce kouč.

Ten přemítal i nad situací v ochozech, kde znovu scházel fanouškovský kotel. Byť příznivci původně inzerovali svůj plán nefandit do tohoto pátku, jejich sektor zel prázdnotou i v sobotu. „My se s tím musíme poprat, byť nezastírám, že bych byl hrozně šťastný, kdyby mužstvo za sebou cítilo toho dvanáctého hráče. Bez dobrých výkonů na hřišti se ale fanoušci nevrátí,“ ví Kříž.

Už v průběhu sobotního dopoledne stáhli čtyřbodové manko na jednobodovou ztrátu na čelo druhé ligy fotbalisté Vyškova, když porazili Varnsdorf dvěma brankami Raimondse Krollise 2:1. Líšeň padla v Táboře 0:1.