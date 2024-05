Skončí Řezníček v Brně? Kouč mu dopřál aplaus. Nevím o odchodu, řekl pak

Ze sedmi zápasů pod jeho vedením nasbírala Zbrojovka jedenáct bodů – dost na to, aby si zajistila druholigovou příslušnost i pro příští sezonu.

„Můj názor je, že by do Brna by měl přijít zkušený trenér, který to tady nachystá k postupu do první ligy. Ten si moc přeju,“ ulevil si Lukáš Kříž v neděli večer poté, co jeho soubor s bídou porazil 4:3 již jistě sestupujícího soupeře. V závěru se Brňané tak báli o tenčící se vedení, které bylo ve 48. minutě už 4:0, že se téměř báli hrát s míčem.

Spadl vám kámen ze srdce, že je Zbrojovka kolo před koncem druhé ligy zachráněná?

Nebylo to slyšet? Spadl, obrovský. Celý rok pro mě byl velice náročný. Nastartovali jsme béčko, aby v divizi šlapalo, což se nám podařilo. Dostal jsem nabídku k A mužstvu a myslel jsem si už po 26. kole a výhře v Příbrami, že jsme zachránění. Zápasy se však pro nás nevyvíjely příznivě. Jsem za záchranu rád, což však neznamená, že sezona nebyla špatná. Byla, nikdo se za nic neschovává.

Strachoval jste se o to, aby jste s áčkem nespadl do MSFL, což by zabránilo „vašemu“ béčku v postupu z divize?

Upřímně jsem mančaftu (áčku ve druhé lize) věřil. Nepřipouštěl jsem si, že by se něco takového mohlo stát. Věřil jsem, že kluci mají kvalitu na to, aby hráli dobrý fotbal. Nicméně je potřeba nějaký řez v týmu, aby se okysličil a nastartoval.

Co Zbrojovka do příští sezony ve druhé lize potřebuje?

Tahle sezona se nepovedla. Určitě to nehážu jenom na hráče, je to obrázek celého působení. Něco se změnit musí, aby se to nastartovalo a Brno se vrátilo tam, kde má být.

Prakticky od vašeho povýšení z divizního béčka k druholigovému áčku se spekuluje o tom, že je to vaše poslední fotbalová štace a dobrovolně v tomto prostředí končíte. Je to tak?

Na vlastní žádost jsem neodešel, všechno budeme řešit po sezoně. Teď se těším na dovolenou. Pro mě to byl náročný rok, po němž přijde odpočinek.

11 bodů ze sedmi zápasů uhrál se Zbrojovkou trenér Lukáš Kříž. Devatenáct bodů za třináct kol nasbíral první brněnský trenér v sezoně Luděk Klusáček, osmi body za devět kol pak na něho navázal jeho nástupce Tomáš Polách.

A pak?

Ve fotbalovém prostředí pokračovat budu. Jaké to bude prostředí, to zatím nevím, to si řekneme s panem Psotkou (sportovním manažerem Zbrojovky) po sezoně. Vyhodnotíme si nějaké věci. Můj názor je, že by do Brna by měl přijít zkušený trenér, který to tady nachystá k postupu do první ligy. Ten si moc přeju.

Vrátil byste se v rámci brněnského klubu do béčka, které na jaře i bez vás dotáhlo postup do MSFL?

Tam jsou karty rozdané, bude to dělat (bývalý brněnský obránce) Marek Zúbek a já mu přeju, aby pokračoval v tom tažení, jaké začalo. Béčko je nastartované. Věřím, že pošlape dál i ve třetí lize.

Považujete svoji letošní misi ve Zbrojovce za úspěšně splněnou?

Nevím, co na to říct... Béčko postoupilo, áčko je v klidných vodách druholigové tabulky, tak bych si ještě přál, aby to zvládlo v posledním kole ve Vlašimi. Abychom měli víc bodů. Budeme dělat všechno pro to, abychom tam v sobotu uspěli a rozloučili se dobře.

Jakub Řezníček ze Zbrojovky Brno střídá v zápase 29. kola druhé ligy proti Kroměříži. (19. května 2024)

Povězte ještě něco ke střídání kapitána Jakuba Řezníčka před koncem nedělního zápasu proti Kroměříži. Tleskali mu diváci, tleskal jste mu i vy a pak jste ho dlouze objal. Byla v tom před koncem posledního domácího zápasu v sezoně nějaká symbolika?

Vystřídal jsem ho, protože jsem potřeboval poslal do hry hráče, který by víc napadal. Kuba to odpracoval výborně, jenom škoda, že nedal gól. My jsme ale potřebovali čerstvého hráče, aby napadal stopery soupeře. O ničem jiném to nesvědčí. Objal jsem ho, protože si ho vážím, stejně jako si vážím každého hráče ve Zbrojovce.

Z tribuny to vypadalo jako Řezníčkovo loučení. Byl to jen dojem?

Tak jestli víte víc než já... já o tom nevím nic. Kuba má platnou smlouvu v Brně, bude tady pokračovat.