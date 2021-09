Jak by měla vypadat správná péče o zuby, poradí online stomatolog

Zubní kaz je vlastně infekční onemocnění, na jehož vzniku se sice podílí více faktorů, rozhodující úlohu však hrají mikroorganismy obsažené v zubním plaku. Ten totiž produkuje kyseliny, jež odvápňují sklovinu, a enzymy, které narušují organickou kostru zubu.



Důležitá je proto správná zubní hygiena, kterou provádí lidé často špatně. Chrup musíte čistit minimálně dvakrát denně, a to alespoň dvě minuty kartáčkem s kulatými měkkými štětinkami na malé ploše.

O lékaři MDDr. Jakub Šubín absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni a od roku 2010 je členem stomatologického týmu v Dental Office. Věnuje se především záchovné stomatologii a chirurgii.

Zapomenout byste také neměli na mezizubní prostory. Počítejte s tím, že i čištění mezizubním kartáčkem vám zabere zhruba další dvě minuty.

Abyste opravdu svým zubům věnovali potřebnou péči, je důležité také jednou za půl roku přijít do zubní ordinace na preventivní prohlídku a zároveň k dentální hygienistce na dentální hygienu.

Kromě správného čištění jsou ovšem i další důležité věci, na které byste si měli dát v péči o zuby pozor.

Co jim škodí a co naopak prospívá? Jaké jsou nové trendy ve stomatologii? Na to se můžete ptát v online rozhovoru lékaře Jakuba Šubína.