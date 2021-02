Za zubní kaz si můžete sami. Víte, jak správně pečovat o chrup?

Zuby jsou bezpochyby naší vizitkou. Bohužel ne všichni jsou si této skutečnosti vědomi a dodržují pravidla správné péče o chrup. Když se pak objeví problém se zuby, vymlouvají se na to, že ne každý má to štěstí na krásný úsměv bez kazů.

„Domněnka, že kazivost zubů je dána geneticky, je jednou z nejnebezpečnějších lží naší společnosti,“ říká stomatolog Pavel Smažík. Pokud tedy nechcete nechávat horentní sumy u zubařů, dodržujte určitá pravidla.

Trpělivost líbivý a zdravý chrup přináší

Čas není až tak podstatný. Místo odpočítávání sekund při čištění zubů zaměřte pozornost na jiné aspekty. V tomto směru hraje důležitou roli typ kartáčku a technika.

Zjistěte si, jakou tvrdost kartáčku máte, čím jemnější kartáček totiž vlastníte, tím delší by měla být doba čištění. Každá ploška zubu by se měla vyčistit zvlášť a největší důraz by se měl klást na těžko přístupná místa.

Tam ale pomůže jen mezizubní kartáček. Dobré vyčištění zubů tak zabere ne dvě minuty, ale minut několik.



Češi a péče o zuby Z průzkumu „Češi a zuby“, který si nechala vypracovat česká značka Herbadent, vyplynulo, že jako zdravé hodnotí své zuby většinou právě lidé, kteří čištění věnují alespoň ony 2 minuty dvakrát denně nebo dokonce i nad rámec tohoto obecného doporučení. Z výzkumu také vyplynulo, že ženy jsou mnohem pečlivější. Častěji používají speciální pasty (41 % žen a 33 % mužů), zubní nit (18 % žen a 11 % mužů) i mezizubní kartáčky (25 % žen a 22 % mužů). Zubaři i dentální hygienistky připomínají, že samotný zubní kartáček k důkladné očistě zubů a dásní nestačí.

Podle stomatologů je nutné investovat čas především do večerního čištění. V době spánku, kdy organismus odpočívá, je snížená tvorba slin a omezený pohyb jazyka a rtů, a tak nedochází k přirozenému oplachování zubů.

Bakteriím se tak při nevyčištěných zubech lépe daří se pevně usadit na povrchu skloviny a produkovat kyselé látky, které sklovinu poškozují.

Když málo znamená vše

Podle stomatologa Pavla Smažíka dělají lidé velkou chybu už při výběru zubního kartáčku.

„Pro každého člověka, pro každý chrup či pro každou techniku čištění zubů je vhodná jiná síla vláken. Obecně lze ale říci, že jednoduchá hlavička s rovnými vlákny je základ. Rozhodně neuděláme chybu, když se vyhneme příliš tvrdým vláknům, která dráždí dáseň a dokonce mohou při dlouhodobém používání poškodit sklovinu. Ta nejjemnější vlákna jsou zase jen pro specialisty, kteří se naučili správnou techniku čištění zubů, a navíc ji kombinují s mezizubním kartáčkem.“

Velmi častá chyba také je, že na kartáček při čištění příliš tlačíte. Možná vám připadá, že při větším tlaku bude výsledek efektivnější a odstraníte více zubního plaku. To není bohužel pravda.

„Když na kartáček tlačíte moc, vlákna se rozestoupí a nečistí zuby špičkami vláken tak, jak by to mělo být, a navíc vlákna nezasáhnou nejproblematičtější místa. To se nejčastěji děje právě u nejjemnějších kartáčků,“ vysvětluje lékař Pavel Smažík.

Máte to ve své ruce!

Od shora dolů, zvenku i zevnitř, technika čištění zubů se nezdá až tak složitá, myslel by si jeden. To je možná pravda, nicméně mnoho z nás skutečně chybuje. Poznat správný způsob techniky není pro laika zcela snadné.

„Zubním kartáčkem vyčistíme zuby zhruba jen 70 procent povrchu zubů, zbytek, tedy mezizubí, vyčistíme pouze mezizubními pomůckami, což jsou nejčastěji zubní nit a mezizubní kartáček. Nepoužíváme-li mezizubní pomůcky, vzniká riziko tvorby mezizubních kazů a zánětu dásní. V praxi se opravdu setkávám s tím, že ženy jsou většinou pečlivější, a to zejména pokud se jedná o čištění mezizubních prostorů,“ vysvětluje prezidentka Asociace dentálních hygienistek ČR Lenka Velebilová.

Pro subjektivní kontrolu přejeďte přes vyčištěné zuby jazykem, měly by být dokonale hladké. K indikaci zubního plaku a tedy nedobře vyčištěných zubů pak existují různé indikační roztoky, díky kterým bude kontrola přesnější. Jediným opravdovým kritériem správně vyčištěných zubů je kontrola a pochvala u zubního lékaře či dentální hygienistky.

Jenom odborník na slovo vzatý může detailně zkontrolovat prostory mezi zuby a další problematická místa, kde se nejčastěji objevují neduhy vzniklé nevhodnou technikou. Kromě toho vám mohou odborníci cíleně navrhnout zlepšení techniky čištění zubů.

Rada na závěr: Není nutné čistit zuby po každém jídle. Například po ovoci či kávě je dokonce dobré chvíli počkat, cca půl hodiny, až se pH v ústech ustálí. Kyseliny obsažené v jídle mohou totiž naleptat zubní sklovinu a čištěním si pak spíše uškodíte.