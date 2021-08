Anti-aging pro zuby. Jak pečovat o chrup ve třiceti, čtyřiceti a padesáti

Krásné bílé zuby a bezchybný úsměv, to je váš „vývěsní štít“. Pro mnohé jsou rovné a udržované zuby dokonce atraktivnější než lesklé vlasy a vyhlazená pleť. Také díky jejich barvě můžete dělat lepší dojem, ukazují to i četné studie. Podle nich byli lidé na fotkách odhadovaní jako mladší, přitažlivější, zdravější, inteligentnější a sociálně kompetentnější, i když měli zuby na obrázku digitálně vybělené.



Geny hrají u barvy zubů velkou roli

Pár šťastlivců se sice může chlubit zuby bílými jako perličky – ale většina lidí je má lehce nažloutlé. Pečovat o ně můžete, jak chcete, můžete je čistit kartáčkem desetkrát denně, ale o jejich barvě rozhoduje v první řadě Matka příroda. To, jestli máme zuby zářivě bílé, nebo se žlutavým nádechem, záleží hlavně na genech.

Stejně jako vaše pleť i zuby stárnou a postupně tmavnou. Časem se totiž opotřebovává bílá zubní sklovina a stále více pod ní prosvítá žlutavá zubovina. Zuby se také v důsledku případného skřípání pomalu obrušují a zmenšují se. A ještě něco. Zabarvení zubů mohou způsobit i pigmenty v některých potravinách nebo lécích.

Co můžete udělat pro krásnější úsměv

Vyzkoušet můžete tzv. zubní anti-aging. Jak na to? Berte ordinaci zubního lékaře s profesionálním čištěním a bělením jako „zubní salón krásy“ a vyhněte se i některým potravinám a lékům, chrup se vám za to odmění zářivým mladistvým vzhledem.

Alfa a omega správné péče

Zuby si čistěte minimálně dvakrát denně měkkým kartáčkem, a to od červené k bílé (od dásní k zubům). To je základní pravidlo zubní péče. Ale dělejte to až minimálně půlhodinu po jídle, abyste šetřili zubní sklovinu.

Tipy pro každý věk

Od 30 – Důsledná prevence a odstraňování problémů

Známky času: Léty se usazují na zubech pigmenty z potravin, které konzumujete. Váš zářivý úsměv vám také už od 30 let kazí první zabarvení kávou, červeným vínem či tabákem.

Tip na péči: Důkladné čištění zubů vás od dětství chrání před zubním kazem. Důležité je ale i čištění mezizubních prostor a jazyka, kde se nachází obzvlášť velké množství bakterií, které můžou vést k zánětům (parodontóze). Navíc jídla, která vyžadují intenzivní žvýkání, jako například syrová zelenina a celozrnný chléb, stimulují produkci slin. Tím se neutralizují kyseliny a remineralizují zuby.

Profesionální pomoc: Při profesionálním čištění zubů (dvakrát ročně) se odstraní zabarvení a také zubní kámen, který může způsobit záněty. Bělením se zesvětlí zuby dokonce až o osm odstínů. V tomhle věku se dá také velmi dobře korigovat nevhodné postavení zubů, například průhlednými rovnátky u lehkých případů nebo fixními rovnátky u případů těžších. Výhodou je, že rovné zuby nejen vypadají mladší, ale dají se také mnohem lépe čistit.

Od 40 – Dobrá péče, ochrana a profesionální bělení

Známky času: Vaše zuby v důsledku opotřebování stále tmavnou a objevuje se na nich zabarvení. Často bývá problém také s obnaženými zubními krčky. Někdy je právě v téhle době diagnostikovaná parodontóza. Kromě skřípání zubů (bruxismus) způsobeného stresem vede k obroušení zubů, kvůli kterému vypadáme starší.

Tipy na péči: Dobrá péče, která kromě běžného čištění zubů zahrnuje i používání mezizubních kartáčků nebo zubní nitě, může vývoj parodontózy zastavit. Proti skřípání vám zase efektivně pomůžou speciální silensory pro ochranu zubů.

Profesionální pomoc: Kromě důkladného čištění zubů a pravidelného bělení u profesionálů vám zajistí přirozený mladý vzhled také keramické fazety. Jak fungují? Překrývají přední plochu vašich vlastních zubů, a vykouzlí tak perfektní „hvězdný“ úsměv. Keramické okluzní fazety se aplikují na okousané zadní zuby a estetickým způsobem je stabilizují.

Od 50 – Hladina hormonů v těle pod kontrolou

Známky času: S příchodem klimakteria se u žen mění hladina hormonů v těle, a to se často odrazí právě i na zdraví ústní dutiny. Může se vám tvořit méně slin, anebo vás pálí jazyk. Zvyšuje se riziko vzniku onemocnění zubů a dásní i osteoporózy (odbourávání kostní tkáně). Hrozí nebezpečí zhoršení parodontózy, a to může v konečném důsledku vést ke ztrátě zubů.

Tipy na péči: V tomto věku byste měla důsledně dodržovat termíny kontrol na stomatologii, aby se problémy rozpoznaly včas a dalo se proti nim zasáhnout.

Profesionální pomoc: Stabilizací hormonální hladiny můžete problémům se zuby předejít – promluvte si o tom se svým gynekologem, poradí vám. Jestliže je nutná náhrada zubu, jsou velmi dobrou volbou zubní implantáty.