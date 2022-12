Máma mě zvedala z postele, mám juvenilní idiopatickou artritidu

Byla jsem zrovna v sedmé třídě a kvůli bolestem jsem musela dostat omluvenku na tělocvik. Tehdy jsem to nesla těžce, protože se člověk cítí odstrčený, když nemůže dělat to, co ostatní.

Můj boj s nemocí Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Navíc někteří spolužáci dávali jasně najevo, že mi nevěří a že se jenom „ulejvám“, protože nemoc na mně nebyla nijak vidět. Postupně však zasáhla všechny klouby kromě prstů u nohou. Lékaři mi nasadili kortikoidy, které zánět zmírňují, a někdy dokonce napomohou k tomu, že choroba úplně vymizí. To ale, bohužel, nebyl můj případ.

Vedlejší účinky

Měla jsem problémy se žaludkem, bylo mi pořád špatně. Došlo to tak daleko, že mi lékařka kortikoidy vysadila, což ovšem vedlo zase ke zhoršení revmatu.

Nakonec mi musela máma pomáhat vstát z postele, protože jsem nebyla vůbec schopná klouby ohnout. To bylo asi nejhorší období.

Zlom nastal v roce 2015, kdy jsem poprvé dostala biologickou léčbu. Po ní se můj stav výrazně zlepšil, bolest se snížila a už jsem netrpěla ztuhlostmi.

V roce 2017 jsem přešla na jiný druh biologické léčby, protože ta první přestala účinkovat, ale změna pomohla a na této léčbě jsem dosud. Bolest se občas v jednotlivých kloubech objeví, od loňska kvůli bolesti zápěstí zase beru kortikoidy.

Radím ostatním

Cítím se ale dobře, už znám své tělo a pomáhám a radím ostatním, hlavně prostřednictvím pacientské organizace Revma Liga Česká republika.

Nejčastěji rodičům dětí, které trpí stejnou nemocí. Snažím se jim vysvětlovat, čím si vlastně děti procházejí a jak se u toho cítí, aby se s tím rodiče dokázali srovnat a pochopit to. Není to vždycky úplně lehké, ale dá se to zvládnout.