Sebevražedný boj těla. Autoimunitní nemoc má už každý pátý, říká imunolog Hořejší

Bílé krvinky jsou vlastně takové zbraně naší imunity, že?

Zbraní imunitního systému je několik různých druhů. Je to alespoň dvacet typů bílých krvinek, potom jsou to protilátky. Ty jsou produkovány jedním z typů bílých krvinek, takzvanými B-lymfocyty. Ale významné jsou i další krevní bílkoviny, jež nám pomáhají bránit se proti některým původcům nemocí. Třeba cytokiny, což jsou jakési hormony imunitního systému, které přenášejí informace mezi buňkami a regulují imunitní odpovědi.

Celý ten systém je velmi komplikovaný, účastní se ho mnoho set různých bílkovin. Je-li špatně regulovaný, může se to projevit jako autoimunitní choroba, kdy imunitní systém rozpozná nepatřičně něco, co je organismu vlastní, jako kdyby to bylo něco cizorodého. A zbraněmi, jež normálně používá pro boj proti infekcím, likviduje vlastní tkáně a buňky.