Potíže se srdcem mě trápí skoro dvacet pět let. Začalo to infarktem

Záchranka mě odvezla do nemocnice, kde mi lékaři poskytli první pomoc, a jakmile to bylo možné, převezli mě do Nemocnice Na Homolce v Praze. Tady jsem dostal stent – drátěnou „trubičku“, která zajišťuje správné proudění krve. Lékaři mi nasadili léky pro prevenci dalšího infarktu.

Jenže po osmi letech se to stalo znovu a další rok opět. V obou případech jsem skončil v nemocnici. Lékařům se podařilo můj stav stabilizovat a dalších osm let jsem žil bez problémů.

Pak jsem ale kvůli srdeční zástavě zkolaboval při obědě s dcerou přímo v restauraci. Tenkrát to se mnou bylo hodně špatné. Vypadalo to, že to nepřežiju, a pokud ano, tak s trvalými následky. Nakonec jsem to ale vybojoval.

Srdce mi selhávalo

To už jsem měl oslabenou funkci srdečních komor a trpěl jsem chronickým srdečním selháním. Voperovali mi defibrilátor a upravili léčbu, která nově zahrnovala také léky na snížení srážlivosti krve.

Před dvěma roky se můj zdravotní stav kvůli nepravidelnému srdečnímu rytmu znovu zhoršil. Ve specializované ambulanci srdečního selhání lékaři zjistili, že defibrilátor selhávajícímu srdci už nestačí. Dostal jsem proto jiný typ přístroje a nové léky.

Arytmie mi ale zůstaly a letos na začátku roku jsem navíc začal mít výrazné problémy s dýcháním, které byly daleko horší než kdykoli předtím. Navíc mi otékaly nohy a byl jsem hodně unavený. Došlo to dokonce tak daleko, že jsem se nemohl nadechnout a v jednu chvíli jsem se skoro dusil.

Beru to pozitivně

Následně jsem podstoupil ablaci, díky které se podařilo odstranit zdroj srdečních arytmií, a lékaři mi upravili léčbu pomocí léků na srdeční selhání, takzvanými glifloziny. Cítím se teď celkem dobře. Je to sice o něco horší, než to bylo dřív, ale snažím se to brát pozitivně.

Lékaři dělají maximum pro to, abych se cítil co nejlépe, a za to jsem jim opravdu moc vděčný. Za těch skoro dvacet pět let od mého prvního infarktu se medicína neskutečně posunula, a to jak v možnostech různých zákroků a způsobech léčby, tak rovněž v přístupu k pacientům. To poznám i já jako laik.

A díky tomu tady – i přesto, že mi srdce nadále selhává – ještě stále jsem a mohu fungovat, i když s určitými omezeními. A samozřejmě se věnovat své největší celoživotní vášni, kterou je fotografování.