Při nedostatku vitaminů tělo trpí. Objevit se může srdeční arytmie i křeče

Navíc se navzájem ovlivňují, pracují totiž v režimu: když něco vypadne, porouchá se celý systém.



Deficit mikronutrientů se obvykle projeví potížemi, jejichž příčina se zdá být nejasná. Nejčastěji jde o zhoršení stavu pleti, vlasů, nehtů či zubů, o zvýšenou únavu, svalové křeče, srdeční arytmie, neuropatii, zhoršené trávení, větší náchylnost k infekcím, špatné hojení zánětů, nespavost, nervozitu, poruchy soustředění.

Pilulka to neřeší

Lidé se často domnívají, že nejlepší je předcházet potížím polykáním doplňků stravy. To je ale omyl. Na každém příbalovém letáku je napsáno varování: Nenahrazuje pestrý jídelníček! To ale mnozí neradi slyší, slupnout pilulku se jim zdá snazší. Jenže přípravek zdaleka ne vždy obsahuje látku ve formě, kterou tělo dobře vstřebá, a v množství, jež potřebujete.

Některé firmy nabízejí „zdarma“, že vám provedou krevní testy na stanovení hladiny minerálů či vitaminů a na jejich základě vám „na míru“ připraví výběr svých produktů. To však lékaři považují za naprostý nesmysl. V případě potíží máte jít k praktikovi nebo ke svému specialistovi, který posoudí, co a jak, popř. vás sám na laboratorní vyšetření pošle a následně doporučí, co máte dělat. Sami si nic neordinujte, radši se nejprve zamyslete nad tím, co jíte.

Pestrý jídelníček

Co si pod tímto pojmem představit? Je to jednoduché – pestrý jídelníček obsahuje zeleninu a ovoce různých druhů, chléb, brambory, celozrnné obiloviny, mléko a mléčné výrobky, maso, vejce, ryby, luštěniny, ořechy, semínka... Jakmile něco zcela nebo často vynecháváte, nastává problém.

Důležité je konzumovat co nejvíc potravin v základní podobě. Průmyslově upravené produkty (fast food, instantní jídla, dochucovadla...) jsou z hlediska mikronutrientů velmi chudé.

Velký význam má také pitný režim. Jeho součástí by měly být i přírodní minerální vody, v nichž jsou minerály (např. hořčík, vápník, draslík) rozloženy na volné ionty, díky čemuž je tělo dokáže náležitě využít.

Měli byste vědět