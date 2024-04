Jak poznat infarkt. Varovné příznaky mohou být u žen jiné

První pomoc při infarktu Nejdůležitější je jednat rychle a okamžitě kontaktovat rychlou záchrannou službu. Pacient by se měl dostat do nemocnice nejpozději do hodiny od prvních příznaků infarktu. Nedostane-li se do nemocnice včas, může se jeho srdce vážně poškodit, a člověk může dokonce zemřít. Je vhodné umístit nemocného do polosedu, případně povolit těsné oblečení. Užívá-li nitroglycerin, je třeba mu ho podat. Může pomoci rozkousat acylpyrin či aspirin, který pomáhá rozpustit krevní sraženinu. Je však třeba se nejprve zeptat nemocného, zda nemá na tento lék alergii. Upadne-li do bezvědomí, je nutné kontrolovat jeho dýchání. Pokud nedýchá, je nutné okamžitě zahájit resuscitaci.