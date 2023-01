Při srdečním selhání jde o život. Pozor na dušnost i náhlé přibírání

Je to jeden z nejdůležitějších orgánů v lidském těle. Když přestává fungovat srdce, je to velký problém. Polovina pacientů po jeho selhání dokonce do pěti let zemře. Co dělat, abyste srdečnímu selhání předešli?