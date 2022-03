Měla jsem problém cokoli sníst. Lékaři mi zjistili Crohnovu chorobu

Mateřství s Crohnovou chorobou Stovky žen se střevními záněty neznámého původu, tzv. idiopatickými (IBD, ISZ), se rozhodnou raději úplně oželet mateřství. Obávají se zhoršení zdravotního stavu nebo komplikací v těhotenství. Přitom podle odborníků pouze nemají dost informací. Onemocnění jako Crohnova nemoc nebo ulcerózní kolitida nejsou překážkou početí ani úspěšného donošení zdravého miminka. Podle lékařů je klíčové hlavně to, aby nemoc byla pod kontrolou. „Idiopatické střevní záněty se v největší míře projevují mezi šestnácti a pětadvaceti lety života, tedy v ideálním věku pro reprodukci ženy,“ říká gastroenteroložka Jana Koželuhová z I. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. „Ovšem pouze pětadvacet procent žen po diagnóze otěhotní. Řada pacientek se dobrovolně rozhodne těhotenství vyhnout. A zbytečně, protože při správné léčbě jim v tom jejich stav nijak nebrání.“ Podle ní je jedním z důvodů pro odkládání nebo odmítnutí těhotenství obava ze zhoršení průběhu nemoci. „To by však připadalo v úvahu pouze v okamžiku, kdy by pacientka při početí zánět neléčila nebo léčbu vysadila. Doporučujeme tedy ženám plánovat těhotenství ve chvíli, kdy je zánět neaktivní a mají nasazenu dlouhodobou léčbu. V takovém stavu mají stejnou šanci otěhotnět jako ženy zdravé. Většina způsobů léčby je v tomto ohledu zcela bezpečná a bez nežádoucích účinků. Důležité je, aby se pacientky s lékaři o možnostech těhotenství bavily a aby společně zvolili tu správnou cestu.“ Odborníci se shodují, že zásadní roli ve zlepšení vyhlídek na otěhotnění hraje také moderní biologická léčba. Jednou z jejích forem jsou tzv. biosimiliáry, verze originálních biologických léků. „Léky jsou zcela bezpečné jak v období gravidity, tak při kojení, a platí u nich jistota dlouhodobé remise, tedy klidového stavu nemoci,“ říká lékařka Koželuhová. Idiopatické střevní záněty jsou autoimunitní onemocnění, která napadají střevní sliznici a poškozují ji. Vedle bolestí břicha, nechutenství nebo krvácení mohou postihnout například i klouby.