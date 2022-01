Crohnova nemoc: nenápadný nepřítel, který umí ostře zaútočit

Chronický zánět zažívacího traktu neboli Crohnova nemoc umí lidem obrátit život naruby. Stejně se to stalo i Veronice. Nemoc jí diagnostikovali před dvěma lety, když jí bylo patnáct let. Bojovala s ní ale dlouho před tím, aniž to vůbec tušila.

„Najednou jsem cítila obrovskou bolest břicha, která šla až do křečí. A vždycky se mi to stalo po jídle,“ popisuje své stavy. Důsledkem toho přestala jíst. „Bylo to lepší než se trápit,“ tvrdí. Během měsíce zhubla z 57 kilo na 49. „Musela jsem přestat hrát svůj milovaný volejbal a vyhýbala jsem se jakémukoli pohybu,“ vypráví. Nakonec lékař zjistil, co s ní je. Nasadil přísnou dietu a ona se mohla jakž takž vrátit do života. Na vrcholový sport ale mohla zapomenout.

Ačkoli se o této nemoci ví dlouho, proč se u jednoho projeví a u druhého ne, je pro lékaře stále záhadou. Velkou roli v tom hraje genetika. Ovšem na rozdíl od jiných zánětů se tento nevyvíjí působením virů a bakterií. „Jedná se spíše o obří reakci pacientova imunitního systému, který začne zničehonic napadat vlastní buňky,“ říká k tomu doktor Saurabh Sethi.

Kromě zmiňovaných bolestí a znatelného úbytku váhy se může projevovat ještě také únavou, což se zmíněnými věcmi úzce souvisí, ale také průjmy, zvýšenou teplotou, svalovou slabostí, zvracením anebo nadýmáním bez plynatosti.

„Nejčastěji ji diagnostikujeme ve věku od 20 do 40 let, přičemž víc jí trpí ženy než muži,“ komentuje to odborník. Faktory, které ji mohou u jedinců se sklony k nemoci rychleji vyvolat, jsou také okolní prostředí (více se objevuje ve vyspělých průmyslových oblastech), kouření, hormonální antikoncepce nebo dlouhodobější užívání některých léků.

Bohužel se s tím nedá moc dělat. Prevence v tomto případě neexistuje, tedy kromě pravidelných lékařských kontrol jedinců, kteří ke Crohnově nemoci mají predispozice. Není ani léčitelná, její symptomy se však dají při včasném odhalení aspoň trochu korigovat. Základem je přísná dieta, která bývá celoživotní. Aplikuje se takzvaná bezezbytková strava. Ta se podává při každé nemoci, kdy nefungují správně střeva.

„Jedná se o lehce stravitelné potraviny s omezenín vlákniny,“ vysvětluje výživový poradce Aleš a dodává: „Společně s ní by se také neměl pít žádný alkohol.“ Do jídelníčku tak musíte zařadit hodně vařené zeleniny, ovšem nedoporučují se papriky, okurky, cibule či česnek. Ovoce loupejte - nejvhodnější jsou jablka nebo broskve a také papája, o níž se v souvislosti s Crohnem mluví jako o zázračné medicíně. Masa preferujte libová, z příloh vsaďte na luštěniny, brambory a v malém množství můžete i rýži.

Naopak vyřaďte například mléčné výrobky včetně sýrů anebo kvasnicové výrobky a nakládané zelí. Nekořeňte a zapomeňte na přepálený tuk. Pokud sportujete, omezte to. Někdy bohužel zbudou jen procházky. Vždycky se ale o svém přístupu domluvte s lékařem. Crohnova nemoc útočí pokaždé trochu jinak, a proto i postup proti ní je individuální.