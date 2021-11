Reportáž na vlastní střeva. Výlet kamerou do nitra těla může zachránit život

Nebude to poněkud nechutné? Na poradě při plánování témat magazínu Víkend zněly hlasité obavy kolegů. „Vůbec ne,“ oponoval jsem coby novinář s formálním vzděláním v biologii. „Kolonoskopické vyšetření je velmi zajímavé a navíc to bude reportáž doslova na vlastní střeva. Ale hlavně tím pár čtenářů přimějeme, aby si na to zašli taky. Jedním článkem můžeme zachránit pár životů.“

Pokud lékař polypy při vyšetření objeví, jednoduše je rovnou odstraní. Šmik! A odbyto. Ani to neucítíte, protože ve střevě nemáme receptory bolesti.