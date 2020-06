Konec tabu a eufemismů. Obchodní řetězec přejmenuje menstruační pomůcky

Hlavní řetězec supermarketů na Novém Zélandu, který provozuje sto osmdesát obchodů, se podle svého mluvčího jako první na světě rozhodl označit příslušné produkty slovem menstruace (v ang. period), píše deník The Guardian.



Slova jako „osobní hygiena“ a „hygienické výrobky“ evokují podle zmíněného obchodního řetězce nečistotu, špínu, nemoc. „Absolutně to tak není, a my můžeme hrát důležitou roli v úsilí to změnit,“ píše se v jejich prohlášení. Veškeré produkty určené ženám v období menstruace proto přejmenují tak, aby se neskrývaly za obecnější či eufemistické výrazy se sporným podtextem jako „intimní hygiena“, ale aby názvy odpovídaly určení, například genitální mýdlo, gel, vložky, houbičky apod.

Podle deníku The Guardian tuto změnu ženy na Novém Zélandu vítají. „Rozhodnutí vnímám také jako politické,“ uvedla například Sarah Mikkelsenová, spoluzakladatelka novozélandské charity The Time Place. Společnost podle ní sama od sebe, bez nátlaku, přistoupila k velmi progresivnímu a inspirativnímu kroku.“

Obchodní řetězec reaguje také na změnu přístupu novozélandské vlády, která se rozhodla zdarma nabízet menstruační pomůcky na každé střední škole v zemi, která o to bude stát. Podle premiérky Jacindy Ardernové totiž téměř 95 tisíc devíti- až osmnáctiletých dívek zůstává během menstruace doma, protože si menstruační pomůcky nemohou dovolit.

Kromě menstruačních pomůcek chce obchodní řetězec změnit také přístup k problému označovanému dosud jako inkontinence. Nově bude výrobky určené k ochraně před únikem moči nazývat jako produkty „péče o kontinenci“. „To proto, abychom pomohli rozbít tabu a bariéry, které zažívají zákazníci – zejména muži, kteří tyto produkty hledají,“ vysvětlil tiskový mluvčí Kiri Hannifin ze společnosti Countdown.