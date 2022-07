Převážela menstruační pomůcky do Etiopie, celníci si je spletli s autodíly

Sara Eklundová dovozem menstruačních kalíšků Noble Cup neplánovala pouze materiální pomoc tamním ženám. Rozhodla se tak bojovat i proti studu, který v souvislosti s ženským cyklem v Etiopii stále převládá.

První překážka však nastala přímo při převozu menstruačních kalíšků, když musela etiopským celníkům vysvětlovat, k čemu vlastně malé růžové silikonové kalíšky slouží. „Celníci si mysleli, že jde o součástky do auta, vůbec neměli tušení, co je to za předměty,“ popisovala pro The Guardian šokovaně Eklundová.

Poté, co dostala zelenou a prvních 200 kalíšků do země přivezla, nastal další zádrhel. Etiopský finanční a celní úřad (Erca) jí je zabavil kvůli problémům s papírováním. Ani to však Eklundovou neodradilo. „Říkala jsem si: buď ve velkém, nebo nic,“ popsala. A tak se rozhodla pro druhou zásilku, která čítala 5 000 kusů menstruačních potřeb.

Erca však výrobky zařadila do kategorie luxusního zboží a uvalila na ně 69% daň. „Bylo to šílenství,“ říká Eklundová. Její úsilí však nakonec nepřišlo nazmar.

Vložky jedině zabalené do novin

Díky jejímu odhodlání se nyní kalíšky prodávají ve více než třiceti obchodech v hlavním městě Addis Abebě. Průměrná cena za kus je 230 etiopských birrů (106 Kč). I to je však pro místní ženy neúměrně drahé.

Čísla mluví jasně. 28 % etiopských žen má pouze omezený přístup k menstruačním pomůckám, 25 % žen v Etiopii pak nemá přístup k žádné formě menstruačních pomůcek. Místo toho používají hadry, noviny, nebo dokonce látky naplněné popelem.

Eklundová tak doufá, že propagace výrobku pomůže podpořit i otevřenější diskusi a snížit stigma a stud spojený s menstruačním zdravím. „Je to něco, čím si každý měsíc prochází každá žena,“ argumentuje Enkludová.

Mekdim Hailuová, vedoucí kampaně v organizaci WaterAid Ethiopia, však potvrdila, že stud napříč zemí ohledně ženského cyklu je stále obrovský. „Lékárníci předávají zákaznicím hygienické vložky v novinách a igelitovém sáčku. Mladé ženy, i přesto, že žijí ve více rozvinutých městských oblastech, dokonce používají s kamarádkami pro menstruaci krycí slova,“ vysvětlila.

Hailuová kalíšky vítá, poukazuje však na fakt, že země jako Etiopie na takovou změnu nemusí být připravená. „Musíme předpokládat, že ženy, které si kalíšky mohou dovolit, budou mít přístup k čisté vodě,“ vysvětluje. Druhý problém souvisí s tamní kulturou. „Pro mnoho žen je tu naprosto nepředstavitelné, že by do sebe měly zavádět nějaký produkt. Nepoužívají ani tampony,“ dodává. Pokud jde o osvětu, má před sebou Etiopie ještě velký kus práce.