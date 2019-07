Menstruace jako byznys. Pomůcky pro ženy zažívají nebývalý boom

Těžko si lze představit, že si dříve musely ženy vystačit se savými papyrusovými vlákny, smotanými špalíčky vlny, mechem či zvířecí kůží. Některé se dokonce stahovaly do ústraní, aby tam periodu přečkaly.

A zatímco šlechtičny si svazovaly cípy noční košile, chudé vesničanky nechávaly krev volně stékat. O pohodlí, jaké máme dnes, si ženy mohly nechat jenom zdát.

O menstruaci rovněž panovala řada mýtů. Přestože už jsme o pár století dál, menstruace je stále zapovězené téma. „Zkuste říct slovo menstruace na veřejnosti před kolegy. Ještě stále se vám stane, že se setkáte s šokovaným, někdy dokonce znechuceným obličejem. Byli jsme naučení, že menstruace je něco špatného, co patří za zavřené dveře,“ říká Nicole Karráová, autorka projektu Jsem feministka.

Podle ní se situace pozvolna zlepšuje především díky osvětě. A taky proto, že ženy samy se o své tělo zajímají víc, než tomu bylo v minulosti. „Ženy konečně přemýšlejí nad menstruací jako součástí života, ne nad něčím, co musí schovat.“

Ekologická renesance

Zatímco před deseti lety používalo menstruační kalíšek pouze pár „ekožen“, dnes je vyhledávanou alternativní potřebou. Podobně jako u klasického tamponu o něm vlastně nevíte, na rozdíl od něj vám však nikdy nedojdou zásoby.

Kalíšek stačí vyprázdnit zhruba dvakrát denně a před každým použitím pečlivě vyčistit. Stojí pár stovek a vydrží pět až patnáct let. Vezmeme-li v úvahu, že během jedné menstruace žena spotřebuje průměrně dvacet tamponů či vložek, ušetříte za léta tisíce.



Historie První improvizované tampony z ovčí vlny si do vaginy vkládaly ženy ve staré Byzanci už v roce 1500 př. n. l.

Egypťanky používaly savý papyrus jako vložky, změkčený ho stáčely do ruliček, ze kterých tak vytvořily jednorázový tampon.

Řekyně a Římanky používaly vlnu vytvarovanou do válečků nebo také kousek dřeva omotaný lněnými vlákny.

Od středověku až do 19. století nosily dámy z vyšších vrstev tzv. menstruační košile, které měly cípy a zavazovaly se mezi nohama.

První menstruační vložku vynalezl německý gynekolog Franze Crede roku 1884. Používaly se pruhy látky nebo háčkované pásy, které se knoflíkem či spínacím špendlíkem přichytávaly ke spodnímu prádlu.

Vložka se průmyslově začala vyrábět v roce 1886 z froté bavlny. Byla tedy podobná ručníku, a tak se jí oficiálně říkalo zdravotní ručník pro ženy nebo také Listerův ručník.

Po první světové válce vznikly ze zbylého obvazového materiálu, poté z vaty nebo papírové buničiny.

V roce 1930 se objevují první tampony.

První typ menstruačního kalíšku byl patentován v roce 1867, s moderní podobou přišla v roce 1937 americká herečka Leona Chalmers.

Podobnou renesanci zažívají i další menstruační pomůcky, které nejsou na jedno použití. Některé ženy ve snaze o návrat k přirozenosti (či ve snaze ušetřit) volí textilní vložky, které po použití stačí vyprat.

Jiným vyhovuje mořská houba, která se namočená zavádí do pochvy (více o této pomůcce ZDE). Její výhodou je nejen měkkost a vysoká savost, ale i to, že s ní během menstruace můžete provozovat pohlavní styk. Houba vydrží přibližně šest měsíců, po každé periodě je nutné ji dezinfikovat.

„Pořád je většina těch, které používají běžné jednorázové pomůcky, ale mnoho žen řeší ekologickou stránku věci, jiné i tu zdravotní. Některé nemohou kvůli zdravotním potížím používat tampony a vyzkouší menstruační kalíšek. Jiné mají dlouhodobé gynekologické problémy a s podezřením na to, že klasické menstruační potřeby by tyto problémy mohly podporovat nebo i způsobovat, sáhnou po alternativě,“ říká Ilona Bittnerová, která v roce 2007 otevřela jeden z prvních obchodů s alternativními menstruačními pomůckami v České republice.

Ať už si žena vybere kalíšek, houbu, látkovou vložku či jednorázové vložky a tampony z biobavlny, má jistotu, že se vyhne chemikáliím, které obsahují klasické menstruační potřeby.

Vaginální prostředí je extrémně citlivé a některé látky, které výrobci hygienických potřeb používají, mohou způsobit podráždění. Běžnou součástí vložek či tamponu bývají syntetické a polosyntetické materiály, nechybí silikony ani plasty. I když je například horní vrstva vložek pokryta bavlnou, absorpční vrstva v sobě má tolik igelitu, kolik odpovídá čtyřem plastovým taškám. Nehledě na to, že výrobci například do tamponů přidávají bělidla, jako je chlór.

Spolehnutí na vlastní tělo

A tak zatímco tampony poševní sliznici přehnaně vysušují, vložky jsou zase živnou půdou pro nejrůznější bakterie. „Při dlouhodobém nošení mohou některé typy vložek, zejména ty méně prodyšné a s tužšími křidélky, způsobit podráždění kůže v oblasti třísel a na stehnech. Proto je důležitý výběr vložky co do její velikosti i použitých materiálů,“ upozorňuje gynekolog Pavel Turčan, který zároveň nedoporučuje používat více menstruačních potřeb současně, protože to svádí k nižší frekvenci jejich výměny.

Obecně se má za to, že by si jednorázové vložky měla žena měnit po čtyřech až šesti hodinách, jednorázové tampony každé dvě hodiny, i když krvácení není příliš silné.

„Po těchto intervalech prostě vložku či tampón vyměňte, i když se na pohled zdají čisté. Z pochvy se do nich dostávají mikroorganismy, které se poté ve vlhkém a teplém prostředí rychle množí a mohou způsobit infekci močových cest, vaginální infekce nebo vyrážky,“ varuje gynekolog s tím, že žena by si měla vybírat menstruační potřebu hlavně podle citu a osobních preferencí, a pokud možno produkty příliš nestřídat.



Menstruace v číslech Ženy menstruují průběžně od 13 do 51 let. To znamená přibližně 38 let, což je 456 měsíců, jinak taky 2 280 dní. V kuse menstruace zabere 6,25 roku. Průměrná délka menstruačního cyklu je 28 dní.

Během jedné periody žena ztratí 20 až 80 mililitrů krve a spotřebuje cca 20 tamponů. To je zhruba 15 000 až 20 000 vložek či tamponů za celý život.

Loni se v České republice prodalo 683 milionů kusů vložek a tamponů.

To samé radí ženám i Ilona Bittnerová. „Pokud žena vyzkouší různé pomůcky a najde pohodlnou a takovou, na kterou se může spolehnout, pak se často také zlepší její vztah k menstruaci, potažmo ke svému tělu. To může mít pozitivní dopad například na vymizení bolesti. Vysvětlení je v mnoha případech snadné. Bolesti souvisí se stažením těla, krev skrz děložní čípek neodtéká, jak by měla. Tím, že je žena v klidu, co se týká protečení nebo nepohodlí, tak je i více uvolněná a menstruace méně bolí.“

Tenkrát poprvé

Podobně jako padnoucí účes či ideální střih šatů by ženy měly trpělivě vybírat i menstruační pomůcku, dokud nenajdou tu pravou. Pečlivě zkoušet a neohlížet se na to, že kamarádky to mají jinak. A hlavně by se o tom neměly stydět mluvit.

„Snažte se přijmout menstruaci jako součást života, které se není třeba obávat, ani ji protrpět,“ nabádají lékaři i ženy, které se v menstruačním byznysu pohybují. Právě prolomení společenského tabu pomůže především dívkám, které se se svým tělem teprve seznamují.

Nezřídka se totiž stává, že dospívající dívku menstruace překvapí. Je jí trapné chodit o přestávce s vložkou v ruce na záchod, neumí si zavést tampon. Stačí se ponořit do vzpomínek a většina z nás se shodne, že první měsíčky byly směs rozčarování, bolesti a šílené paniky.

„Jedna kamarádka si dávala ‚preventivně‘ vložku, protože byla nervózní, že to v patnácti ještě nedostala, a bála se, že nikdy nebude mít děti. Jiná zas neměla žádné informace a myslela si, že je nemocná, když krvácí. Říkaly jsme si, jak by bylo skvělé, kdyby tohle všechno, co my víme ve čtyřiceti, věděly dívky už třeba v páté třídě a necítily se špatně, když nezapadnou do průměru,“ vzpomínají Jitka Plevová a Jana Rucká, které stojí za dalším „menstruačním projektem“ s názvem Sada menarche.



S pomocí odbornic poskládaly sadu pro první menstruaci, ve které dívky najdou vedle obligátní brožurky a menstruačního kalendáře především dostupné hygienické potřeby, včetně informací, jak je používat.

„Nechtěly jsme suplovat dárek, který by dcera měla dostat od maminky. Začaly jsme tedy seznamem všech existujících menstruačních pomůcek, které jsme vybíraly podle zkušeností nebo kontaktů. Tedy aby buď výrobce nebo alespoň dovozce byla česká firma. K nim jsem pak dodaly karty, na kterých je vždy popis, výhody a nevýhody. Neříkáme, co je špatně a co je dobře. Chceme, aby si výběr udělaly dívky samy, podle toho, jaké jsou a co jim vyhovuje.“

Sada menarche pomáhá otvírat citlivé téma nejen doma, ale i ve školách, kde slouží jako nástroj při výuce. Pokud žije otec sám s dcerou nebo dívku vychovávají prarodiče, je to ideální pomůcka, jak předat relevantní informace. Stává se prý, že Jitce Plevové a Janě Rucké píší i ženy, že se dozvěděly věci, které o svém těle předtím nevěděly, a poznaly pomůcky, o jejichž existenci neměly ani tušení.

Kalhotky místo vložky

Jak je vidět, rozličné menstruační potřeby mají velký podnikatelský potenciál. „V určitý moment svého života menstruuje polovina populace. Každá žena má jiné potřeby, každá chce menstruaci prožívat jinak, každé ženě je pohodlné něco jiného,“ říká Nicole Karráová s tím, že to představuje obrovský trh.

Šanci vycítila i marketingová manažerka Linda Šejdová a softwarový vývojář Tomáš Zahradník, kteří vytvořili menstruační kalhotky s nanovlákny. „Chtěli jsme produktu dát inovaci v rámci látek a zkusit přinést do menstruačního průmyslu něco, co je skutečně zajímavé z pohledu technologie. Rok jsme látku vyvíjeli společně s experty z Technické univerzity v Liberci,“ vypráví Linda Šejdová, která společně s kolegou založila značku Snuggs. Tak pojmenovali menstruační spodní prádlo složené celkem ze tří vrstev.

Vrchní materiál tvoří speciální funkční vlákna, které mají vysokou absorpční schopnost a pomáhají udržovat tělesnou teplotu. „Je to možná patnáctý materiál, který jsme zkusili, a je to naše know-how,“ podotýká Linda Šejdová. Druhou vrstvou je materiál podobný bavlně, který má v sobě zabudovaná speciální nanovlákna. Právě ten nahrazuje igelitovou vrstvu u vložek, protože v sobě zadržuje tekutinu.

Nečistá žena Křesťanství menstruaci vykládalo jako ženin trest za prvotní hřích, proto byla ve středověku menstruující žena považována za nečistou. „Když má žena výtok, totiž svůj pravidelný krvavý výtok, bude v období svého krvácení nečistá sedm dní. Každý, kdo by se jí dotkl, bude nečistý až do večera. Všechno, na čem by ležela v období svého krvácení, bude nečisté, a všechno, na čem by seděla, bude nečisté. Každý, kdo by se dotkl jejího lůžka, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Jestliže se dotkne něčeho, co bylo na lůžku či na předmětu, na němž seděla, bude nečistý až do večera,“ uvádí Bible ve třetí knize Mojžíšově.

Pak následuje finální látka, ze které je ušit i zbytek kalhotek. „Máme jiné rozměry a švy než klasické kalhotky, aby neprotekly a dobře seděly. Proto musíme mít správný celý výrobní postup a na každou část kalhotek máme experta na danou oblast. Zároveň od začátku produkt testuje zhruba třicet dívek a žen, včetně mě samotné,“ vysvětluje Linda Šejdová, která se svým kolegou věří svému výrobku natolik, že kromě českého trhu se chystají cílit i na německý či britský.

„Zkoumáme produkt nejen z hlediska technické stránky, ale i z emoční. Chceme, aby ženy vůbec nevnímaly, že mají menstruaci,“ říká mladá podnikatelka.

Snuggs mají tu výhodu, že obliba menstruačních kalhotek u žen stoupá, což nahrává firmám, které s nimi podnikají. Jenom na Kickstarteru, což je zahraniční obdoba crowdfundingové platformy Hithit, lze za posledních pět let dohledat ke dvaceti podobným projektům. Některé sice neuspěly, většinu z nich se však podařilo zrealizovat.

Důležité je, aby si firma na nic nehrála. „Věřím, že značky můžou v tom dobrém změnit způsob, jak nahlížíme sami na sebe i na celou společnost. Někdy se však snaží vyloženě zachránit svět, což od nich nikdo nečeká a ani nechce,“ zamýšlí se Nicole Karráová s tím, že bude stačit, když budou výrobci zobrazovat svět bez příkras.

Takže bavíme-li se o menstruačních pomůckách, je to svět, do kterého patří i ženino pravidelné měsíční krvácení. Tak proč bychom se za něco tak přirozeného měly stydět?