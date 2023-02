Kvůli mateřskému znaménku žena zažívá od dětství peklo, lidé ji šikanují

Flek má nejen na obličeji, ale také na krku, hrudníku a noze. S přibývajícím věkem tmavne a také se zvětšuje. Podle lékařů bude v budoucnu rozšířený na dalších částech těla a jeho zvětšování se nedá zastavit. Jedná se o genetickou mutaci, se kterou se člověk narodí. Někdo má znaménko menší a už se nezvětšuje, to však není případ Caroliny.

Ačkoli každý den zažívá kvůli hloupým poznámkách lidí peklo, stále hledí na svůj život optimisticky a věří, že dosáhne všech svých snů. V budoucnu by chtěla pracovat v oboru lékařství. Aktuálně studuje a je ráda, že alespoň v kolektivu ostatních mediků má podporu.

„Nikdy jsem se nesmířila s tím, jak lidé na můj vzhled reagují. Od mala už jsem ale pravděpodobně dost otupěla, takže nenávistné poznámky neberu tolik vážně. Na základní škole mě děti i fyzicky napadaly, nedokázaly přijmout fakt, že jsem jiná,“ svěřila se studentka.

Věří, že když bude svůj příběh dál šířit, lidé třeba na další s podobným problémem začnou nahlížet jinak. Carolina má dvě poruchy. První poruchou je syndrom Klippel-Trenaunay-Weber, který je charakterizován přítomností několika příznaků. Mezi ně patří kombinovaná vaskulární malformace kapilár, žil a lymfatických cév. Dalším problémem je Sturge-Weberův syndrom. Je to neurologická porucha charakterizovaná výraznou skvrnou na čele, pokožce hlavy nebo kolem oka. Skvrně se někdy říká také „skvrna barvy portského vína“.

„Když jsem byla hodně malá, nechodila jsem do školky. Rodiče zkrátka neměli příliš důvěru v učitele a báli se reakce dětí. Do školy už jsem musela a právě tam jsem zažila to nejhorší chování od spolužáků. Každý den mě brutálně šikanovala skupina čtyř kluků,“ uvedla.

S jejím vzhledem se pojí i řada zdravotních komplikací. Jako malá holka musela podstoupit několik operací. Následovaly týdny v bolestech a v devatenácti letech se rozhodla, že už další operace podstupovat nebude.

„Už toho bylo moc. Absolvuji jen čas od času laserové ošetření za účelem zesvětlení znaménka, ale i to je možná zbytečnost,“ dodala v jednom ze svých příspěvků na Instagramu.