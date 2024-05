Kreuziger o Giru: Tiberi jako zabiják. A Hirt může sázet i na přirozenou selekci

Letošní ročník Gira je zatím chválený za dobře zvolený itinerář i zajímavé závodění. Souhlasíte?

Rozhodně. Zatím jsme sledovali velmi aktivní závodění, které diváky nenudilo. Navíc i sprinteři dostávají dost šancí. A v posledním týdnu přijde jako obvykle na Giru spousta hor. Tedy pokud se do nich cyklisté dostanou a bude to bezpečné. (Organizátoři už včera oznámili zrušení výšlapu na sněhem zasypaný ikonický průsmyk Stelvio v 16. etapě a chystají náhradní trasu.)

Pogačarovu dominanci na jste, předpokládám, také vy očekával.

To asi každý. Byla to dosud one man show. Ale teď už má dostatečný náskok a do cíle etap by tudíž mohly začít dojíždět i úniky.

Jelikož chce usilovat o double Giro – Tour, měl by nyní trochu polevit ve své dravosti a šetřit síly na Tour?

Pokud míří na double, nejlepší by pro něj teď bylo nechat ujíždět úniky, které nejsou pro něj z pohledu celkového pořadí nebezpečné. Spekulovalo se i o tom, že by se mohl na druhý týden závodu dočasně zbavit růžového dresu, aby neměl po etapách tolik mediálních a jiných povinností. Tím by zároveň šetřil i síly celého svého týmu při kontrolování závodu. Oni jsou hodně silní, ale ne až tak, aby Giro kontrolovali komplet 21 dní. Ovšem na druhou stranu, Pogačar si zatím svůj růžový dres vážně užívá. Záleží na tom, jak si v UAE Emirates další dny interně nastaví.

JEŠTĚ 12 DNÍ. Tadej Pogačar věnuje na amfiteátru v Pompejích trofeji pro vítěze Gira zasněné pohledy, nad hlavu ji ale bude smět zvednout až příští neděli v Římě.

A vy osobně si myslíte, že pojme druhou polovinu Gira přece jen defenzivněji?

To je věc instinktu závodníka. Je vítězným typem, nechce nechávat vyhrávat etapy ostatní. Ale mohl by to teď přinejmenším v soubojích skupiny favoritů dělat malinko chytřeji. Nemusí přece v kopcích sjíždět úplně všechny nástupy, které předvádějí třeba lidé od pátého místa dál. Ať si je sjíždějí ti ostatní, třeba Bora a Ineos, kteří se budou bát o svá místa na stupních vítězů v Římě. Navíc až Pogačarovi jiné týmy takové nástupy sjedou, může potom svým zrychlením v koncovce i tak etapu vyhrát. Aniž by utrácel tolik energie jako jindy.

Na čtvrteční šotolině, ale i v sobotu na Prati di Tivo a naposledy v úterní kopcovité etapě už závodil přece jen rezervovaněji než v úvodu Gira. Ale v neděli pro změnu naváděl do cílové rovinky sprintera svého týmu Molana.

Což hodně lidí odsoudilo, že by to neměl dělat. Ale chtěl ukázat, že je týmovým hráčem a že vrátí Molanovi jeho pomoc v jiných etapách. Zároveň ze své netradiční pozice rozjížděče spurtu Tadej těžil i tím, že se v nervózním finále neapolské etapy nacházel vepředu, čímž snižoval riziko případného pádu uvnitř pelotonu. Samotné rozjíždění spurtu ho až tak moc sil nestálo a navíc přispěl k výborné atmosféře ve vlastním týmu. Nebylo to z mého pohledu až tak špatné rozhodnutí.

V úterních kopcích pak tým UAE, ale i Bora a Ineos pustily do úniku jezdce z druhé desítky pořadí.

A ve třetím týdnu se budou tlačit do úniků i jezdci z druhé poloviny první desítky. V závěrečném týdnu už zkoušíte všechno možné, abyste se v té desítce udrželi, nebo abyste do ní pronikli zpět. A třeba Honza Hirt může sázet i na přirozenou selekci. On ví, že třetí týdny má dobré. Jiní jezdci se v nich naopak trápí.

Čímž se plynule přesouváme k mužům, kteří jsou v celkovém pořadí za Pogačarem. Začněme u vašeho týmu Bahrain Victorious. Výkony 22letého mladíka Antonia Tiberiho, průběžně šestého, jsou pro vás příjemným překvapením? A naopak půlhodinová ztráta druhého lídra týmu Damiana Carusa velkým zklamáním?

Tiberi pro mě není překvapením. Věděli jsme, že v něm roste výborný jezdec na celkové pořadí. A to ještě měl smůlu při dojezdu druhé etapy na Oropu, když musel měnit kolo a pak ještě píchnul. Tehdy nabral dvě minuty ztráty, což zamrzí. Jinak jede vážně dobře. Co se týče Carusa, byl na tom fyzicky skvěle, bohužel se však nezaviněně přimotal do pádu malé skupiny. Takové věci se vám na Grand Tour mohou stát. Z taktického hlediska by pro nás bylo lepší mít v popředí dva lidi. Takhle nám zbyla jen jedna karta a tu budeme muset hrát až do konce.

Team Bahrain Victorious @BHRVictorious 🇮🇹 #Giro | ST 08



🔥 A phenomenal ride from Tiberi on the second summit finish of @giroditalia saw the Italian initiate the attacks on the climb to Prati di Tivo, thinning out the lead group, before following the wheel of stage winner #Pogacar to cross the line in 4th place. https://t.co/tdXb5jgcN6 oblíbit odpovědět

Jak byste charakterizoval vaši vycházející hvězdičku Tiberiho?

Přirovnal bych ho k Vincenzovi Nibalimu. Nedělá si ze spousty věcí těžkou hlavu, umí se uvolnit a když nadejde stěžejní moment závodu, má instinkt zabijáka. Loni s námi jel Vueltu, letos zkouší Giro. Ale i když je to Ital, s jeho jezdeckými charakteristikami ho do budoucna vidím spíš na Tour, ta by mu profilově měla ještě víc sedět.

V sobotní etapě na Prati di Tivo dokonce útočil na Pogačara.

Zkouší to. Chce něco najet do souboje o stupně vítězů. Je velmi mladým závodníkem, má spoustu času, aby se dál vyvíjel.

Pokud pomineme Tiberiho, kdo z jezdců na celkové pořadí vás tedy překvapil a od koho jste čekal víc?

Žádné zásadní překvapení v mých očích na čele celkové klasifikace není. Od Martineze, Thomase a O’Connora se čekalo, že budou za Pogačarem nejvážnějšími uchazeči o pódium.

Průběžně pátý Cian Uijtdebroeks, lídr týmu Visma, nikoliv?

O tom si myslím, že někde v těžkých etapách rupne. I když zatím jede dobře.

Co říkáte velmi slibnému rozjezdu do závodu v podání Jana Hirta?

Ten je pro mě společně s Fortunatem příjemným překvapením. Nečekal jsem Honzu už teď až tak vysoko, vždycky začínal na Giru spíš zezadu. Naopak letos je v popředí pořadí od začátku. Jedinou jeho nevýhodou je, že v itineráři jsou letos dvě dlouhé časovky, ve kterých chytne na Pogačara dohromady nějakých sedm, osm minut. Navíc ta druhá 31kilometrová bude v sobotu rovinatá, nebude v ní na konci kopec jako v té předchozí. A Honza se tréninku časovky moc nevěnuje. Na druhou stranu, půjde o časovku na konci druhého týdne, kdy některým jezdcům už značně ubývají síly. Rozestupy by proto nemusely být až tak velké.

Perspektivu konečného umístění v top 10 má i proto stále velkou?

Zatím to tak vypadá. Kluci jsou v pořadí nasáčkovaní poměrně natěsno a rozhodnou hory. I když bude před nimi časovka Honzovým handicapem, lidé jako Fortunato nebo Rubio ji jezdí na podobné úrovni jako on, což mu také hraje do karet.